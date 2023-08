Technologie jesiennej ochrony herbicydowej w rzepaku ozimym

Podziel się

Rzepak ozimy jest trzecią co do wielkości uprawą rolniczą w naszym kraju.

Popularność rzepaku ozimego w Polsce wciąż rośnie. Jest trzecią co do wielkości uprawą rolniczą w naszym kraju, przekręcającą milion hektarów powierzchni zasiewów. Jednocześnie doświadczeni plantatorzy rzepaku wiedzą, iż jest to uprawa niewybaczająca błędów, dlatego warto pochylić się dłużej nad zabiegami które czekają nas już latem.

PARTNERZY SERWISU

Rzepak to uprawa, która na polu przebywa najdłużej spośród innych upraw dlatego warto zadbać o najbardziej optymalne warunki do rozwoju tej uprawy. Pierwszym krokiem jaki wykonamy po siewie rzepaku jest zadbanie o odchwaszczenie naszej plantacji. Istotne jest odpowiednie dobranie technologii herbicydowej pod nasze stanowisko, oraz efektywne ograniczenie chwastów przed zimowym spoczynkiem roślin, ponieważ ewentualna korekta zachwaszczenia wiosną jest mniej efektywna i wymaga dużego nakładu finansowego. Technologie doglebowe

Herbicydy doglebowe w uprawie rzepaku ozimego stosuje się bezpośrednio przed siewem lub do kilku dnie po siewie. Podstawowa zasada działania herbicydów doglebowych polega na przemieszczeniu się substancji czynnej w głąb profilu glebowego i zwalczenie chwastów zanim pojawią się ich wschody. Substancja czynna z profil glebowego dostaje się przez kiełkujące nasiona do młodej siewki i powoduje jej zamieranie. W systemach odchwaszczania doglebowego wykorzystujecie obecnie kilka substancji: Napropamid, hamujący podział komórek w efekcie czego chwast nie wschodzi. Skuteczny na takie chwasty jak bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosę białą, marunę bezwonną, rumian polny, rumianek pospolity, oraz ogranicza występowanie chwastów jednoliściennych. Bezpośrednio lub najpóźniej do 3-4 dni po siewie można zastosować chlomazon, który blokuje syntezę karotenoidów w efekcie czego chwasty wschodzą leczy pozbawiane barwników do przeprowadzenia fotosyntezy zamierają. Herbicyd ten skutecznie zwalcza gatunki chwastów: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, szarłat szorstki, tasznika polnego i tobołki polne. Ostatnią substancją najczęściej stosowaną w technologii przedwschodowej jest metzachlor. Substancja ta działa przez blokowanie syntezy białek i podziału komórkowego czego efektem jest brak wschodów chwastów. Metazachlor wykazuje skuteczność na takie gatunki chwastów jak gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, redestówka powojowa, rumianek pospolity i starzec zwyczajny. Technologia odchwaszczania doglebowego ( przedwschodowego) w sezonach gdzie wierzchnia warstwa gleby posiada wystarczającą wilgoć, jest bardzo efektywną i ekonomiczną technologią. Jednak zmieniające się warunki pogodowe, długie okresy suszy pojawiające się w ostatnich mogą być czynnikami obniżającymi skuteczność substancji doglebowych. Propozycja technologii doglebowej: Baristo 500 SC 1,5 l/ha + metazachlor 500 SC 1,0 l/ha + Boa 360 CS / 480 EC 0,15 – 0,25 l/ha + adiuwant SoilOn 0,5 l/ha Technologie nalistne

Łatwiejsze w stosowaniu i dające więcej swobody w wyborze terminu aplikacji są herbicydy stosowane powschodowo (2-4 liście właściwe rzepaku). Przewagą herbicydów stosowanych wcześnie powschodowo jest łatwiejsza aplikacja ze względu na wytyczone już wschodami rośliny uprawnej ścieżki technologiczne. Nie bez znaczenia jest też większa swoboda w dopasowaniu terminu aplikacji do warunków pogodowych. Minusem zabiegów wczesnych powschodowych jest mniejszy dobór substancji chemicznych i produktów herbicydowych, jak również możliwość obniżonej skuteczności chwastobójczej spowodowanej zbyt późno wykonanym zabiegiem. Powschodowy zabieg zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku należy wykonać tak wcześnie jak, to tylko możliwe, czyli zaraz po wschodach chwastów. Okno zabiegowe dla skutecznego, nalistnego zabiegu herbicydowego jest stosunkowo wąskie. Rekomendowane substancje w tej kombinacja to między innymi chlopyralid, jedną z najlepszych substancji do tego typu zabiegów, oraz pikloram, który efektywnie zwalcza chwasty, takie jak komosa, rdesty, a także przytulię czepną, mogącą niekiedy zdominować i poprzerastać łan rzepaku. Ich uzupełnieniem jest metazachlor, wykazujący działanie zarówno doglebowe, jak i nalistne. Zapewni on utrzymanie czystego pola przez dłuższy okres. Stosując preparaty Major 300 SL, czyli chlopyralid, Zorro 300 SL, czyli pikloram i Mezzo Super 500 SC, czyli metazachlor, uzyskujemy silne działanie nalistne, dzięki czemu zwalczamy praktycznie wszystkie chwasty dwuliścienne. Przykład technologi nalistnej metazachlor 500 SC + Major 300 SL + Zorro 300 SL Technologia doglebowo - nalistna (sekwencyjna) Coraz większego znaczenia w praktyce rolniczej nabierają zabiegi sekwencyjne. Jest to technologia dwu etapowa, która w pierwszym etapie ma za cel ograniczenie wstępne zachwaszczenia, kiedy warunki pogodowe nie sprzyja wykorzystaniu w pełni technologii doglebowej, a następnie w drugiem etapie zabiegiem nalistnym całkowite wyeliminowanie zachwaszczenia. Dwukrotne zabiegi pozwalają na korektę technicznych problemów aplikacji, typu „niedopryskane” części pola, uniknięcie nałożeń na poprzeczniakach i innych. Technologia sekwencyjna dzięki, wielkokierunkowemu działaniu gwarantuje wysoką skuteczność zwalczania szerokiego spektrum chwastów oraz dużą uniwersalność i długotrwały efekt chwastobójczy. Rozwiązanie to świetnie Sprawdzi się na plantacjach zakładanych metodami uproszczonymi. Przykład technologii sekwencyjnej: metazachlor 500 SC 1,0-1,5 l/ha + Boa 360 CS / 480 EC 0,15 – 0,2 l/ha + adiuwant SoilOn 0,5 l/ha Major 300 SL 0,15-0,2 l/ha + Zorro 300 SL 0,078 l/ha + adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha Michał Filipowski menedżer ds. upraw rolniczych Innvigo

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów