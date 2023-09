Ciepły wrzesień stwarza idealne warunki do zbioru soi. Te rozpoczęły się już w pasie południowej i centralnej Polski, stopniowo również rejony północne przystępują do koszenia. Pierwsze informacje o parametrach i plonach są pozytywne. Jak z cenami? Stawki spadły w porównaniu do roku ubiegłego analogicznie jak w zbożach, czy oleistych, jednak konkurencyjność soi w stosunku do rzepaku nadal jest korzystna.

Sezon wiosenny rozpoczął się ciężko dla uprawy soi. Chłodne warunki nierzadko opóźniały siewy, a efektem zimna był także nisko osadzony pierwszy strąk. Jednak w wielu przypadkach soja zregenerowała się. W okresie budowania plonu, czyli w krytycznym etapie nalewania strąków wystąpiły opady deszczu.

Aktualnie panujące ciepłe temperatury w ciągu dnia sprzyjają dosychaniu nasion i tym samym zbiorom. Plantatorzy informują o zaskakująco niskiej wilgotności nasion. Jak wypadają plony? Pytamy Emilię Fink-Podymę, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Soja.

Nawet 5 t nasion z hektara. Dobre plony soi w sezonie 2023

Warunki pogodowe sprzyjają postępom zbiorów soi. Prace intensywnie posuwają się w południowej i centralnej części kraju, pierwsze informacje o koszonych pojedynczych plantacjach spływają również z północy.

W tym momencie zbiór zależy przede wszystkim od odmiany i jej wczesności oraz jak szybko dosycha, a pogodę mamy idealną. Parametry wilgotności są bardzo dobre, na poziomie 11-13%. Jak przyznają rolnicy są oni zaskoczeni, że to tak niskie wartości. Najpóźniejsze odmiany mają jeszcze powyżej 20% wilgotności, ale w większości jest to już kilkanaście procent. Mamy naprawdę dobre warunki w tym roku do zbioru soi – komentowała Emilia Fink-Podyma.

Jak wskazywała nasza rozmówczyni, wstępne plony z tegorocznych zbiorów są bardzo dobre.

-Regiony centralne i południowe zbierają naprawdę dobre ilości nasion, północ jeszcze do końca nie wiemy, choć pierwsze informacje są pozytywne. Południe zbiera 3-4 t/ha, zdarza się także, że z lepszych areałów padają wartości nawet 5 t/ha - to już są rekordziści. W tym sezonie na południu 3-4 t/ha, są spokojne do osiągniecia – podsumowała.

W takich warunkach soja szybko dosycha. Parametry wilgotności są bardzo dobre, na poziomie 11-13%.fot.KM

Jakie ceny soi? Opłacalność uprawy w Polsce

W tym roku obserwowany jest delikatny spadek areału uprawy soi. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2023 r. została ona zasiana na powierzchni 44,6 tys. ha, a rok wcześniej na 47,8 tys. ha., z czego może to wynikać? Zdaniem ekspert ze Stowarzyszenia Polska Soja, jest to zainteresowanie uprawą buraka cukrowego oraz trudne warunki w ubiegłym sezonie, zniechęcające początkujących producentów.

- Analizowaliśmy ten temat i faktycznie jest delikatny spadek. Są dwie przyczyny. Jedną na pewno jest uprawa buraka cukrowego. W rejonach gdzie nastąpił największy spadek, czyli na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku, jest to dość popularna uprawa. Drugim elementem jest fakt, że bardzo intensywny skok powierzchni uprawy był widoczny rok temu - przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Właściwie to był niekorzystny rok dla soi, pierwszy tak suchy rok na Podkarpaciu. W związku z tym szczególnie mniejsi rolnicy, którzy zdecydowali się wypróbować soję, po prostu zniechęcili się do niej. Ze względu na suszę plony były niższe, ale przede wszystkim w takich warunkach trudniej było im poradzić sobie z zachwaszczeniem – tłumaczyła.

Jak wypada ta roślina białkowa pod kątem opłacalności? Bieżące ceny za soję w skupach podawane są przeważnie od 1630-1800 zł/t netto. W ocenie Fink-Podymy, nadal jest to cena atrakcyjna.

-Choć rolnicy oczekiwaliby dwójki z przodu, nie osiągniemy już zeszłorocznych cen, a na pewno nie wrócimy do tych sprzed dwóch lat. Natomiast przy ilości nakładów uprawa nadal jest opłacalna. Weźmy prosty przelicznik do rzepaku, którego cena jest na podobnym poziomie, a nakłady są dużo większe – podkreśliła ekspert.

