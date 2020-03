To jesienna agrotechnika i pogoda kształtują pokrój rzepaku

Nie mamy już wątpliwości, rzepak w tym roku przezimował bardzo dobrze. Dobrze prowadzony, zachował praktycznie wszystkie jesienne liście rozetowe, jest bogato ulistniony, z wieloma zawiązkami pędów bocznych. To rokuje na wysoki plon.

Na początku marca grupa dziennikarzy branżowych spotkała się w Centrum Kompetencji BASF w Pągowie (woj. opolskie), by wspólnie z firmowymi ekspertami ocenić stan i kondycję ozimin.

Rzepak strzela w pęd

Na pągowskich polach rzepak prezentował się bardzo dobrze. Cała kolekcja odmian InVigor przezimowała przez zastrzeżeń i to niezależnie od przyjętej jesiennej agrotechniki. Nie oznaczało to, że rośliny na wszystkich poletkach wyglądały jednakowo. Istotne różnice w pokroju roślin można było zanotować przede wszystkim pomiędzy obiektami potraktowanymi jesienią regulatorem wzrostu, a obiektami kontrolnymi. Rośliny pochodzące z poletek, na których jesienią nie zastosowano regulatora wzrostu mają bardzo wysoko wyniesiony stożek wzrostu, a szyjka korzeniowa jest wydłużona. Jednocześnie rośliny wytworzyły silniejszy pęd główny, osłabiając rozwój pędów bocznych. Takie rośliny (a przede wszystkim wyniesione ku górze pąki kwiatowe) w przypadku nagłego powrotu zimy mogą zostać uszkodzone przez mróz – tłumaczył podczas spotkania Miłosz Piotrowski z Centrum Kompetencyjnego BASF w Pągowie.

Zupełnie inaczej wyglądają rośliny potraktowane regulatorem jesienią Caryx 240 SL (chlorek mepikwatu, metkonazol) w dawce 1,0 l/ha w terminie 23.09.2019r.). Ich pokrój jest bardziej zwarty, rośliny wykształciły silniejsze zawiązki pędów bocznych (a pamiętajmy, że to na nich lokuje się znaczna część plonu). Widoczne pąki kwiatowe są nisko osadzone, okryte liśćmi. Będą mniej wrażliwe na wahania temperatur (dokładniej przymrozki), które są bardzo jeszcze prawdopodobne w marcu.

Różnice odmianowe

Zmiany klimatu, a dokładniej długie i ciepłe jesienie zmuszają do zwracania uwagi na różnice odmianowe rzepaku. Wcześnie wysiane odmiany o intensywnym wigorze, przy tak ciepłej jesieni wymagają czasem 2 a nawet 3 krotnej aplikacji regulatorem wzrostu. Część odmian nie reaguje tak bardzo na takie następstwa pogodowe i wówczas nie wymuszają na producencie rzepaku, aż tylu aplikacji. Warto, zwracać na to uwagę i pytać hodowców rzepaku z jaką odmianą mamy do czynienia – mówił podczas spotkania dr Witold Łykowski z BASF.

Od lewej: roślin kontrolna (bez regulacji), następnie potraktowana regulatorem, roślina kontrolna -odmiana Invigor 1165, roślina kontrolna-odmiana InVigor 1266 Fot. A. Kobus

Jaka strategia ochrony na wiosnę?

Rzepaki 17 lutego br zostały zasilone azotem. Rośliny powoli zrzucają stare liście, widoczne są już nowe przyrosty. Na starszych liściach można zaobserwować także objawy suchej zgnilizny kapustnych. Są to źródła infekcji dla nowych przyrostów. Dlatego na wiosną należy szczególnie zadbać o skuteczną ochronę fungicydową plantacji. Z drugiej strony warto postawić na preparaty z funkcją regulatora wzrostu. Dzięki temu, zostaną pobudzone pędy boczne tak, aby mogły dogonić w rozwoju pęd dominujący. Lepsze doświetlenie tworzonych na pędach bocznych kwiatów i łuszczyn zapewni wyższy plon. Eksperci z BASF zalecają wiosenne zastosowanie preparatu Caryx 240 SL w dawce 1,0 l/ha. W szczególnych wypadkach może zajść potrzeba by podnieść dawkę nawet do 1,4 l/ha.Firmowi eksperci szacują, że aplikację taką (jeśli pogoda na to pozwoli) w warunkach Opolszczyzny będzie trzeba wykonać za około 2 tygodnie, gdy rzepak osiągnie wysokość ok.20 cm.

Do pełni sukcesu oczywiście sukcesywnie należy chronić plantacje przed szkodnikami, jak i obowiązkowo chronić przed chorobami w czasie kwitnienia rzepaku. Do ochrony okołokwitnieniowej specjaliści zalecają preparat: Pictor 400 SC (dimoksystrobina, boskalid).

Podczas spotkania zaprezentowano także odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego InVigor. Wyróżniono dwie przeznaczone do technologii Clearfield (CL), odporne na imazamoks. InVigor 1266 (CL) o podwyższonej tolerancji na suchą zgniliznę z genem RLM7. Porównywano ją z odmianą InVigor 1166 CL, która jest odmianą późniejszą od wcześniej wymienionej.