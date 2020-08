To już IV edycja wielkiego, piłkarskiego wydarzenia dla dzieci z małych miejscowości i wsi, PROCAM Cup 2020

Tym razem ze względów na otaczające nas warunki związane z epidemią modyfikacji uległa formuła projektu. Mimo to, chętnych do udziału w treningach i zabawie nie zabrakło.

W pierwszym spotkaniu treningowym, podzielonym na trzy sesje po dwa zespoły, udział wzięło łącznie blisko 100 dzieci. Prowadzącym treningi był Marcin Drona, szkoleniowiec Młodzieżowej Reprezentacji Polski do lat 17. Piłkarskie zmagania dzieci obserwował również m.in. były asystent Leo Beenhakkera, trener Bogusław Kaczmarek. – To budujące, że w Polsce odbywają się tego rodzaju przedsięwzięcia promujące aktywność wśród dzieci i młodzieży. Ciężka praca podczas treningów to jedno, ale najważniejsze jest, by dobrze się bawić grając w piłkę nożną. Tego rodzaju inicjatywy pomagają młodym ludziom uwierzyć w siebie, a to ważna cecha w drodze do wymarzonego sukcesu – mówił w wywiadzie.

W czasie treningów szczególną uwagę zwracano na technikę. Nie istnieje, jak zauważył trener Dorna, podział piłkarzy na tych z małych czy dużych miejscowości. – Talenty są wszędzie – podsumował. – Cieszę się z tak dużego zainteresowania tym wydarzeniem. To pokazuje siłę polskiej piłki nożnej, a każdy z uczestników PROCAM CUP jest naszą nadzieją na przyszłość. Trzymam za nich kciuki – dodał w wywiadzie.

Mimo zdecydowanie trudnego roku dla każdego z nas, warto zwrócić uwagę na fakt, że PROCAM Cup 2020 jest ostatecznie realizowany. – Proszę spojrzeć na radość dzieci. Przecież to najcenniejszy widok dla każdego dorosłego. Nie mogliśmy pozwolić, by nasze wydarzenie nie doszło do skutku. Działamy z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych i już dziś myślimy o kolejnych edycjach – zaznaczył Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska.

Uczestnikami trzech pierwszych sesji treningowych byli: Champions Ryjewo, AMP Mikołajki Pomorskie, AP Progres Lidzbark Warmiński, UKS Żelki Żelkowo, Beniaminek Nowa Wieś Rzeczna oraz Osiczanka Osice.

Z województwa pomorskiego przenosimy się do miejscowości Hyżne w województwie podkarpackim, gdzie w dniach 14-16 sierpnia odbędą się kolejne sesje treningowe dla uczestników PROCAM Cup 2020.