To nie są jeszcze przymrozki wiosenne

Obecne ochłodzenie a raczej mroźne noce nie kwalifikują się jako przymrozki wiosenne. Należy mieć świadomość, że uszkodzenia w uprawach powstałe w tym okresie są kwalifikowane przez firmy ubezpieczeniowe jako ujemne skutki przezimowania.

Spadki temperatur nie są obojętne dla wielu upraw. Zagrożony jest szczególnie rzepak oraz niektóre gatunki roślin sadowniczych czy jagodowych. Trudno jeszcze ocenić jaka to będzie skala strat, gdyż nadal przymrozki mają miejsce, a im dłużej one trwają tym bardziej stają się niebezpieczne dla naszych osłabionych już upraw.

Warto wiedzieć, że jeśli rolnik chce zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia swoich upraw jako przyczynę powstania szkody powinien podać złe przezimowanie, a nie przymrozki wiosenne.

Jak czytamy chociażby w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PZU UPRAWY , "przymrozki wiosenne oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0º C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części"

W myśl obowiązujących przepisów ochroną ubezpieczeniową z tytuły przymrozków wiosennych można objąć plantacje uszkodzone przez spadki temperatur występujące dopiero od 15 kwietnia. Należy mieć także świadomość, że szacowanie szkód z tytułu złego przezimowania, a z tytułu wystąpienia przymrozków wiosennych różnią się diametralnie. Uproszczając bardzo sprawę w pierwszym przypadku szacowanie jest 0-1. Czyli czy roślina przeżyła lub nie rokuje na wydanie plonu i tym samym czy minimalna obsada roślin na m2 jest zachowana czy też nie. W drugim przypadku dokonuje się oględzin reprezentatywnych roślin a następnie szacunku na ile obserwowane uszkodzenia będą miały wpływ na przyszły plon.

Dlatego ważne staje się także jak zgłaszać obecnie powstałą szkodę w uprawie

- Może się bowiem zdarzyć, że na skutek błędu rolnika polegającego na złym nazwaniu przyczyny wywołującej szkodę, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi jej oszacowania. Te samy przepisy obowiązują przy ubieganiu się o pomoc państwa po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski – czytamy w informacji zamieszczone na stronie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Przesunąć przymrozek?

Jak czytamy dalej, Wielkopolska Izba Rolnicza już w roku ubiegłym wystąpiła do resortu rolnictwa z wnioskiem o zmianę przepisów definiujących przymrozki wiosenne proponując uznanie, że rozpoczynają się na tyle wcześnie, by realnie zabezpieczyć producentów przed ryzykiem uszkodzenia upraw rolnych na skutek niskich temperatur występujących incydentalnie na wiosnę. W odpowiedzi na ponowiony w bieżącym roku wniosek resort rolnictwa potwierdził, że prowadzone w Polsce wieloletnie badania potwierdzają tendencję idącą w kierunku wcześniejszego rozpoczynania się sezonu wegetacyjnego, jednak jest ona nieistotna statystycznie ze względu na duży rozrzut i zmienność dat początku tego sezonu w poszczególnych latach. Treść odpowiedzi sugeruje, że Ministerstwo bardziej niż do argumentów rolników przychyla się do opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, uznającej termin ochrony przed przymrozkami rozpoczynający się 15 kwietnia za optymalny, gdyż wcześniejszy wysiew nasion roślin jarych „nie gwarantuje wschodów roślin w przewidzianym terminie”. Nasuwa się więc pytanie: a czy siew roślin w przesuszoną glebę takie gwarancje daje? Jakby na pocieszenie, niezależnie od kwestii zmiany terminu ochrony od skutków wystąpienia przymrozków, resort rolnictwa przekazał informację o realizacji projektu, którego celem jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w produkty ubezpieczeniowe oferowane polskim rolnikom. Projekt będzie uwzględniać m.in. aktualizację bieżącej oferty, instrumenty stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów oraz subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych.