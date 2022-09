Zobacz galerię

Które odmiany pszenicy ozimej szczególnie polecane są na kolejny sezon przez firmy hodowlano-nasienne oraz dystrybucyjne i czym się charakteryzują?

Każdą z firm poprosiliśmy o wskazanie jednej odmiany na tegoroczne siewy. Okazało się, że pytanie było trudne. Oferty są bowiem bardzo szerokie. W ostateczności większość firm zwraca uwagę na odmiany jakościowe. W nawiasach jest informacja, czy dana odmiana figuruje w Krajowym Rejestrze (KR), a jeśli tak, to w którym roku została do niego wprowadzona, albo czy pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Roślin Uprawnych (lista CCA). W propozycjach firm zdecydowanie przodują te pierwsze.

ZDANIEM EKSPERTA

Miłosz Łabusiński, specjalista ds. zbóż z firmy Procam

W związku z coraz bardziej dynamicznymi warunkami pogodowymi, jakie dotykają nasze uprawy, oraz coraz mniejszą przewidywalnością produkcji powinniśmy sobie zadać pytanie, na jakie cechy odmian pszenicy zwrócić uwagę w tym sezonie.

Odpowiedź wcale nie jest prosta, ponieważ nie można ot tak wybrać pierwszej z brzegu odmiany pszenicy i oczekiwać od niej, że będzie spełniała wszystkie nasze oczekiwania. Każdą z odmian wyróżniają inne cechy. Mamy odmiany z różnych grup jakościowych, wczesności, zapotrzebowania na nawożenie, jak i mające rozmaite odporności na choroby. W zależności od regionu Polski każda z tych cech będzie wywierała mniejszy lub większy wpływ na uprawę. To również te cechy sprawiają, że na danym stanowisku mimo często skrajnych warunków otrzymujemy zadowalający plon z parametrami spełniającymi wymogi. Jest to skomplikowane, ale możliwe do osiągnięcia, jednak nie każdy rolnik jest w tej dziedzinie ekspertem, dlatego warto sięgać po opinie i doradztwo firm, które kompleksowo zaopiekują się Państwa plantacjami i dobiorą, spośród wysoko wyselekcjonowanego portfolio, odmianę odpowiednią do wskazanego stanowiska.

Agrii Polska

Ambicja (KR 2020)

– odmiana jakościowa (grupa A) wyhodowana w HR Strzelce. Przystosowana do naszych warunków glebowo-klimatycznych i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Główne jej zalety to: wysokie parametry jakościowe ziarna, korzystne parametry wypiekowe, odporność na choroby.

Agrolok

RGT Bilanz (KR 2017)

– odmiana jakościowa chlebowa (grupa B), dobrze przystosowana do polskich warunków środowiskowych, co – jak podaje dystrybutor – przekłada się na rosnącą popularność jej uprawy. Wyróżnia ją też dobra zdrowotność, zwłaszcza odporność na choroby podstawy źdźbła, dzięki czemu dobrze sprawdza się w płodozmianach zbożowych. Można ją wysiewać w opóźnionym terminie. Wpisana na Listy Odmian Zalecanych (LOZ) w 11 województwach.

Agrosimex

Venecja (KR 2019)

– odmiana jakościowa (grupa A), realizująca wysoki potencjał plonotwórczy nawet w przypadku deficytów wody w okresie wegetacji oraz na wszystkich typach gleb, przez co plonuje stabilnie w latach. Rośliny silnie się krzewią i tworzą grube, luźne kłosy. Przy nastawieniu na wysoki plon należy pamiętać o zabiegach skrócania. Jej wysoka zimotrwałość idzie w parze z dużą zdolnością do regeneracji roślin w przypadku uszkodzeń powodowanych przez niskie temperatury. Wpisana na LOZ w 14 województwach.

Chemirol PUH

RGT Specialist (KR 2019)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B). Rośliny bardzo silnie się krzewią, tworząc niski (80 cm wg COBORU), odporny na wyleganie łan. Charakteryzuje je też wysoka odporność na choroby, szczególnie fuzariozę kłosów. Jej mrozoodporność została oceniona na poziomie 4,0. Polecana jest do uprawy na terenie całego kraju. Wpisana na LOZ w 3 województwach.

Danko Hodowla Roślin

Kariatyda (KR 2020)

– odmiana jakościowa (grupa A), wcześnie dojrzewająca, co jest istotne przy uprawie na glebach słabszych oraz w lata suche. Ma średnią długość słomy i dobrą odporność na wyleganie. Wykazuje wysoką zimotrwałość. Odmiana o dobrej odporności na choroby, szczególnie na: pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, DTR oraz fuzariozę kłosów.

HR Smolice – Grupa IHAR

Symetria (KR 2020)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B) charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania bez względu na poziom agrotechniczny i podwyższoną tolerancją na niskie pH gleby. Elastyczna w stosunku do terminu siewu, a jednocześnie nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron, również przy późnym siewie. Bardzo dobra zdrowotność roślin i odporność na porastanie.

Ziarno dobrze wyrównane, o wysokiej gęstości i pożądanej w skupach zawartości białka >/= 12,6 proc. Wpisana na LOZ woj. pomorskiego.

HR Strzelce – Grupa IHAR

Euforia (KR 2018)

– odmiana jakościowa (grupa A), charakteryzująca się stabilnym i wysokim plonowaniem. Jej ziarno jest ciężkie, dobrze wyrównane, o wysokiej gęstości. Tolerancyjna zarówno na wczesny, jak i opóźniony siew. Odznacza się wysoką zimotrwałością, odpornością na porastanie ziarna w kłosie i na wyleganie. Dzięki szybkiemu nalewaniu ziarniaków radzi sobie z czerwcowymi suszami. Sprawdza się na obu poziomach agrotechniki, odporna na niskie pH gleby. Wpisana na LOZ w 12 województwach.

IGP Polska

Argument (KR 2020)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B), o wysokim potencjale plonotwórczym. Nadaje się na wczesne siewy. Dzięki bardzo dobrej odporności na choroby przydatna w monokulturach zbożowych, w tym do siewu po kukurydzy na kiszonkę, dzięki odporności na fuzariozę kłosów. Rośliny wytwarzają głęboki, silnie rozbudowany system korzeniowy, który ogranicza u roślin skalę stresu suszy. Odmiana o długiej słomie, wymagająca stosowania regulatorów wzrostu. W 2020 r. ustanowiła rekord Polski plonu ziarna pszenicy ozimej wynikiem 12,567 t/ha.

Lidea Seeds

Solindo CS (CCA)

– oścista odmiana chlebowa jakościowa (grupa B) o wysokiej zdrowotności, wczesnym terminie kłoszeni i dojrzewania oraz dobrych parametrach jakościowych ziarna. Może być wysiewana w terminie opóźnionym. Dzięki niskiej słomie jest odporna na wyleganie. Nadaje się do uprawy na wszystkich glebach.

Limagrain

LG Keramik (KR 2019)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B). Wysoka zimotrwałość, ale też zdrowotność roślin – w tym duża odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą, a także dość wysoka na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Rośliny są niskie, z odpornością na wyleganie i osypywania się ziarna. Odmiana o wysokim stopniu zimotrwałości. Tworzy grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych. Ma średnie do dużych wymagania odnośnie do warunków glebowych. Wpisana na LOZ w 11 województwach.

Procam Polska

Findus (CCA)

– odmiana jakościowa (grupa A), o wysokim potencjale plonotwórczym i wysokim stopniu zimotrwałości. Polecana w przypadku wczesnych i optymalnych terminów siewu. Dobrze się krzewi, nie redukując przy tym źdźbeł kłosonośnych w późniejszym czasie. Bardzo dobrze reaguje na wzrost nawożenia azotowego oraz ochronę. Nadaje się na dobre oraz średnie gleby, zarówno w regionach suchych, jak i wilgotnych.

Ragt Nasiona

RGT Bilanz (KR 2017)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B), o wysokiej zimotrwałości oraz potencjale plonowania. Tolerancyjna na jakość gleb oraz termin siewu. Odporna na choroby. Ma wzmocnioną odporność na łamliwość podstawy źdźbła, co oznacza zwiększone bezpieczeństwo uprawy w monokulturze. Charakteryzuje się średnią zawartością białka oraz wysoką i stabilną liczbą opadania. Wpisana na LOZ w 11 województwach.

Saaten Union

SU Banatus (KR 2021)

– odmiana chlebowa jakościowa (grupa B), o wysokiej zimotrwałości, wysokim potencjale plonotwórczym, średnio wczesnym terminie kłoszenia i średnim dojrzewaniu, przez co ma więcej czasu na nalewanie ziarna. Wysoka masa 1000 ziaren (MTZ). Odmiana odporna na choroby, zwłaszcza liści oraz kłosa. Ma gen Pch1 warunkujący ograniczenie występowania łamliwości podstawy źdźbła. Odporna na wyleganie. Ze względu na bardzo dobry wigor wzrostu jesiennego polecana na opóźnione siewy, również po późno zebranej kukurydzy i buraku cukrowym.

Saatbau Polska

Tonnage (KR 2019) – należy do grupy C obejmującej odmiany paszowe oraz inne niezakwalifikowane do grup: E, A, B, K. Polecana szczególnie dla produkujących pasze na własny użytek. Odmiana cechuje się wysoką MTZ. Silnie się krzewi, dzięki czemu wytwarza dużą liczbę kłosów. Ze względu na ciężki kłos, nawet przy dość niskich roślinach, jednym z ważniejszych elementów uprawy jest skrócenie źdźbeł. Nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb, ale sprawdza się także na lżejszych i mniej zasobnych. Wpisana na LOZ w 3 województwach.

Syngenta Polska

SY Dubaj (KR 2019) – odmiana jakościowa (grupa A), o dobrej zimotrwałości i parametrach jakościowych ziarna. Charakteryzuje się bardzo grubym ziarnem, wysoką MTZ, liczbą opadania i wskaźnikiem sedymentacji (SDS). Bardzo ważną cechą jest zdrowotność roślin. Odmiana charakteryzuje się m.in. wysoką odpornością na rdze, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów.