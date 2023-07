Corteva Agriscience potwierdziła swoje nowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prac badawczo-rozwojowych. Stało się to katalizatorem dla serii wydarzeń „Growing for Good”, które będą poświęcone praktycznym pomysłom pozwalającym budować bardziej zrównoważoną i dochodową przyszłość europejskiego rolnictwa.

Corteva Agriscience z rolnictwem zrównoważonym

Corteva Agriscience wkracza w nowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prac badawczo-rozwojowych. Spółka potwierdziła, że do 2025 r. każde nowe rozwiązanie z oferty Corteva będzie spełniać przyjęte założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju. W parze z tym zobowiązaniem idzie kolejne: w 2023 r. firma wyda ponad 1,3 miliarda dolarów amerykańskich na prace badawczo-rozwojowe, a do 2025 r. wydatki te zostaną zwiększone do progu ośmiu procent rocznej wartości sprzedaży netto.

Growing for Good - przyspieszyć transformację rolnictwa

Seria wydarzeń stworzonych we współpracy z Financial Times Live rozpocznie się we wrześniu 2023 r. „Growing for Good” obejmie dyskusje na wysokim szczeblu i będzie okazją do dzielenia się wiedzą w gronie decydentów, liderów opinii i innych interesariuszy w rolnictwie i produkcji żywności. Wśród poruszanych tematów znajdzie się miejsce dla sposobów napędzania transformacji rolnictwa zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem oraz z potrzebami łańcucha produkcji żywności.

Poprzez “Growing for Good” Corteva Agriscience chce wykorzystać zbiorową wiedzę, doświadczenie i duch innowacji obecne w branży, a także przedstawić decydentom konkretne, rzeczowe rekomendacje dotyczące tego, co jest potrzebne, aby przyspieszyć transformację rolnictwa.

-Postęp na drodze do zerowych emisji wymaga decyzji uwzględniających różnorodne potrzeby i wyzwania stojące przed wieloma różnymi ogniwami łańcucha produkcji żywności. Tylko poprzez współpracę możemy w pełni wdrażać cele i tworzyć innowacyjne i integracyjne rozwiązania, które będą budować transformację w rolnictwie. Kluczowe jest budowanie wzajemnego zrozumienia oraz wspólne wprowadzanie rozwiązań - odniosła się do projektu Teresa Babuscio, Head of Government and Industry Affairs EMEA w Corteva Agriscience.

Seria wydarzeń będzie składać się z czterech powiązanych eventów, które będą się wzajemnie napędzać, mówiąc o różnych aspektach Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” z perspektywy rolnictwa i produkcji żywności. Program zakończy specjalne wydarzenie zamykające, gdzie wnioski ze wszystkich wydarzeń będą przedstawione jako rzeczowe i wykonalne rekomendacje dla decydentów.