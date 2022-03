Trwają siewy grochu

Połowa marca, przy sprzyjających warunkach glebowych to odpowiedni moment na rozpoczęcie siewów grochu. Nie należy się obawiać przymrozków, młode siewki znoszą temperatury nawet do -6 st. C.

Pogoda w wielu rejonach kraju umożliwia już wjazd w pole, dlatego też wykorzystując dobre warunki nie czekamy i rozpoczynamy siewy grochu.

Podstawowe parametry siewu grochu

Na naszej plantacji dwa dni przed siewem został zastosowany nawóz wieloskładnikowy w ilości 250 kg/ha, co odpowiada ok. 50 kg K20 i 50 kg P2O5 na hektar, a następnie przeprowadzono płytką uprawę ciężką broną zębową.

Dzięki temu w momencie siewu wierzchnia warstwa gleby nieco przeschła - co korzystnie wpływa na jakość siewu. Na głębokości 5-6 cm wciąż pozostaje wystarczająco wilgoci, co miejmy nadzieję zapewni wyrównane wschody.

Podczas próby kręconej przyjęto normę wysiewu na poziomie niespełna 300 kg/ha, co odpowiada ok. 110 roślinom/m2. Rozstaw siewu wynosi 12,5 cm.

Wysiewana odmiana grochu to Batuta, a nasiona tuż przed siewem zostały zaszczepione bakteriami brodawkowymi, gdyż na tych stanowiskach rośliny bobowate nie były wysiewane od wielu lat.

Takie działanie powinno korzystnie wpłynąć na wiązanie azotu atmosferycznego przez brodawki korzeniowe. W tym celu zastosowano preparat Nitragina. Nie stosowano dodatkowej zaprawy fungicydowej.

Jeśli zaś chodzi o odchwaszczanie, to na plantacji zostaną zastosowane opryski powschodowe. Do zwalczenia chwastów jednoliściennych posłuży fluazyfop-P butylu (Fusilade Forte 150); z kolei z chwastami dwuliściennymi zmierzy się mieszanina bentazonu oraz imazamoksu (Corum 502,4 SL).

