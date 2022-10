Patrząc na opłacalność słonecznika, obecnie wygląda to gorzej, niż w zeszłym roku. fot.TK

Zbiory słonecznika w tym roku nieco się opóźniły, aktualnie szacowane są na 60% zaawansowania. Natomiast patrząc na notowania cenowe w skupach, zauważalny jest spadek. Jak wygląda sytuacja na rynku słonecznika?

Zbiory słonecznika przebiegają z lekkim opóźnieniem. Wstępnie notowane plony wynoszą około 2,5 t/ha.

Ceny słonecznika średnio wynoszą od 2000 zł do 2300 zł/t.

Firmy skupujące, oferują stosunkowo niską cenę, tym bardziej, że sprzedających jest wielu.

Opady deszczu zwłaszcza na południu Polski, przesunęły nieco żniwa słonecznika. Generalnie zbiory są przeprowadzane o blisko 2 tygodnie później, niż rok temu.

-Patrząc na plony, są one nieco lepsze, niż w zeszłym roku. Jednak biorąc pod uwagę areał zasiewów słonecznika i jego ceny – przyszła uprawa warta będzie przekalkulowania. W zakładach paszowych wyceniane są oferty rzędu 2000-2100 zł, gdzie w zeszłym roku cena była wyższa - końcówką żniw było to około 2400 zł. Faktem jest, że koszty generalnie są wyższe niż rok temu, a porównując słonecznik do pozostałych upraw, jest jedną z niewielu roślin, której cena spadła, a koszty uprawy wzrosły – komentował Marek Kałużyński, członek zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych....