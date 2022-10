W porównaniu do cen z końca września tona nasion soi podrożała. Nie są to znaczne wzrosty, ale jednak. A jakie są plony?

Jesteśmy dopiero na starcie zbiorów soi, bo pogoda, opady deszczu, je trochę przystopowały. Na razie z tzw. terenu spływają pierwsze informacje w tej sprawie. Przypominamy, że w tym roku notowany jest rekordowy areał uprawy tego gatunku w naszym kraju. Czy to przełoży się na zbiory? Jakie są Wasze doświadczenia?

Jak plonuje soja w 2022 r.?

W 2019 r. areał uprawy soi wynosił ok. 20 tys. ha, w roku ubiegłym wzrósł do 25 tys. ha, ale ten roku 2022 r. przyniósł prawie podojenie tej powierzchni. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że oceniany jest on na 48194 ha. Co ze zbiorami?

- Zbiory dopiero co się zaczęły i nie można jeszcze w pełni powiedzieć jakie odmiany poradziły sobie najlepiej. Okres ostatnich dwóch tygodni opiewający w opady, nie pozwala na dosuszanie nasion na polu. Do skupu trafiają nasiona w przedziale 13-16 proc. wilgotności. Widać trend niższego białka niż w zeszłym roku, oscylujący na poziomie 31-32 proc. Poziom zaolejenia jest wysoki i wynosi ponad 20,5 proc. – mówi portalowi farmer.pl Krystian Ambroziak, prezes zarządu stowarzyszenia Polska Soja.

Jak plonują odmiany? - Plonowanie odmian wczesnych w pierwszej grupie wczesności oscyluje na poziomie 2-2,5 t/ha i jest nieco niższy niż w roku ubiegłym. Może mieć na to wpływ niedobór wody w okresie kwitnienia i redukcja ilości strąków. Więcej będziemy mogli powiedzieć jak z pola zejdą kolejne, późniejsze odmiany o większym potencjale plonowania – dodaje Ambroziak.

Cena soi – październik 2022 r.

Cena soi przeważnie poszła w ciągu tygodnia delikatnie w górę. Dokładnie zanotowała wzrosty sięgające ok. 50 zł na tonie. Są też firmy, które nie zmieniły wyceny tego gatunku.Średnia obecnie to 2400 zł/t netto.

Przypominamy, że w roku 2021 w analogicznym czasie, czyli we wrześniu, soja kosztowała od 2010 do 2600 zł netto. Co ciekawe w roku 2020 za tonę soi można było otrzymać tylko 1400-1580 zł netto.

Podajemy za Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych dokładny cennik soi z 3 października 2022 r. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc.

Ceny skupu soi (źródło KZPRiRB) z 3 października 2022 r. z w zł/t netto