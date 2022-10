Sezon wykopkowy w pełni rozpoczęty. W tegorocznych zbiorach ziemniaka, przewidywane są mniejsze plony, niż w latach ubiegłych. Jakich wstępnych plonów możemy się spodziewać i jak kształtuje się sytuacja na rynku ziemniaka?

Na tegoroczny plon ziemniaka, olbrzymi wpływ miał przede wszystkim rozkład opadów oraz wiosenne ochłodzenie, tuż po posadzeniu bulw.

Prognozuje się, że średnie plony ziemniaków w tym roku, będą niższe dla całego kraju.

Deficyt opadów zauważalny był już w maju – co miało istotne znaczenie w kształtujących się bulwach, natomiast w czerwcu był on bardzo lokalnie zróżnicowany. Również wysokie temperatury (powyżej 30°C), notowane w miesiącach letnich, powodowały przestoje w kumulacji plonu.

Presja chorób nie była znacząca. Punktowo, w niektórych regionach pojawiała się zaraza ziemniaka, jako skutek lipcowego ochłodzenia i częstszych opadów deszczu. Na plantacjach widoczna była również rizoktonioza oraz alternarioza - tu znaczącą rolę odgrywała podatność odmian i odpowiednie zastosowanie środków fungicydowych. Jednak podsumowując, ogólnie nasilenie chorób nie było wysokie.

Zakładane plony ziemniaka w sezonie 2022

Średnio zakładane plony ziemniaka, szacowane we wrześniu przez dr Wojciecha Nowackiego z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, oscylowały powyżej 30 t/ha. Zbiory całkowite na tle kraju, prognozowane były w granicach 6- 6,5 mln t, co może nie pokrywać pełnego zapotrzebowania rynku na to warzywo.

O aktualny przebieg zbiorów, zapytaliśmy dr hab. Katarzynę Rębarz z firmy Syngenta. Jak zaznaczała -Plony są uzależnione oczywiście od regionu Polski, tam gdzie występował niedobór opadów, będą one mniejsze - w granicach 20 t/ha. W przypadku lepszych stanowisk i wykorzystaniu deszczowni, a także w zależności od przeznaczenia ziemniaka – to mamy wysokie zróżnicowanie plonu - od 25 t/ha do nawet ponad 60 t/ha – wyjaśniała.

Podobne dane podają nam rolnicy. W plantacjach prowadzonych bez nawadniania, gdzie odczuwalny był niedostatek opadów deszczu, średnie plonu kształtują się od 25-35 t/ha.

Jak dodawała dr Rębarz, - Ogólnie przyjmuje się, że plony ziemniaków w tym roku, będą niższe dla całego kraju. Co istotne, maleje też powierzchnia tej uprawy .

Skąd wynika spadek produkcji ziemniaka?

-Tendencja spadkowa jest zauważalna, a sporo producentów w kwietniu deklarowało rezygnację z uprawy ziemniaków. Część rolników w tym czasie, odnosiła się negatywnie do uprawy ziemniaków skrobiowych oraz z przeznaczeniem na frytki i chipsy - tu głównym powodem była ich niska cena, ofererowana w kontraktach na 2022 r. Ogromne znaczenie mają też niestabilne koszty produkcji, szczególnie jeżeli chodzi o nawozy – tłumaczyła dr hab. Rębarz.

Koszty uprawy ziemniaka, wzrosły z 10-11 tys. zł/ha do 20 tys. zł/ha, co w porównaniu do pozostałych gatunków roślin rolniczych i warzywnych, nie stwarza ich konkurencyjności. Na rynku ziemniaka skrobiowego, znaczny spadek produkcji wiąże się z ich ceną, która jest niższa porównując z ziemniakiem jadalnym.

Jak wspominała nasza rozmówczyni, obecnie sytuacja na rynku cenowym ziemniaka, nieco uległa poprawie, a szczególnie niekorzystna była pierwsza połowa roku.

– Na dzień dzisiejszy, ceny ziemniaka skrobiowego uległy poprawie. Natomiast nie wiadomo, czy rolnicy na przyszłe lata, będą nadal zainteresowani produkcją. Liczę na to, że jednak ceny, które w tej chwili się zmieniają, spowodują, że może spowolni odejście od produkcji ziemniaka w kraju – mówiła. Jednak patrząc na ogół kosztów produkcji, to one zweryfikują finalną powierzchnię ziemniaka w kraju.

Ceny ziemniaka

Ceny na rynku hurtowym Bronisze, od dłuższego czasu pozostają na podobnym poziomie. Średnio za kilogram, wynoszą od 0,8 zł do 1 zł.

Dla porównania, ziemniak krajowy w sierpniu, kosztował na rynku hurtowym od 0,86-1,10 zł.