Kukurydza to roślina, która jest bardzo wrażliwa na warunki stresowe podczas wegetacji, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych. Głównymi zagrożeniami dla tej rośliny są niedobór wody, niskie temperatury oraz konkurencja ze strony chwastów.

Na dwa pierwsze elementy nie mamy wpływu lecz na metodę zwalczania chwastów już tak. Wybierając technologię herbicydową trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak przebieg pogody, termin w jakim chcemy wykonać zabieg oraz zachwaszczenie jakie występuje na polu.

Najlepsze efekty chwastobójcze uzyskuje się w momencie działania na małe, słabo rozwinięte chwasty, czyli stosując zabiegi przedwschodowe lub wczesno-powschodowe w fazie kukurydzy 1-3 liście (BBCH 11-13). Pierwsza metoda, choć bardzo skuteczna, jest niestety zależna od uwilgotnienia gleby. W sytuacji niedoborów wody, najbardziej korzystny jest termin wczesno-powschodowy. W przypadku wykonywania zabiegów pomiędzy 1-3 liściem kukurydzy najlepiej zastosować kombinację substancji działających doglebowo i nalistnie. Tudor 114 OD (nikosulfuron, tifensulfuron i florasulam) to herbicyd zwalczający chwasty jedno i dwuliścienne, zawierający w swoim składzie substancje aktywne działające nalistnie. Optymalnym dodatkiem do takiego zabiegu jest Metos 960 EC, który zawiera doglebową substancję s-metolachlor. Jej głównym zadaniem jest kontrolowanie chwastów prosowatych. Oba herbicydy należy zastosować w dawkach: Tudor 114 OD 0,5l/ha + Metos 960 EC 0,5 - 0,75l/ha.

Potwierdzeniem skuteczności rozwiązania wczesno-powschodowego są wyniki doświadczeń prowadzonych przez AT Sp. z o.o. w roku 2021. Badania pokazały bardzo wysoką skuteczność mieszaniny Tudor 114 OD z Metos 960 EC, zwłaszcza na najbardziej uciążliwe chwasty w kukurydzy, czyli chwastnicę jednostronną i komosę białą.

TERMIN ZABIEGU SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA [%] KOMBINACJE CHWASTNICA JEDNOSTRONNA KOMOSA BIAŁA FIOŁEK POLNY RDEST PTASI RUMIAN POLNY GWIAZDNICA POSPOLITA OWIES GŁUCHY TUDOR 114 OD (0,5) BBCH 12/13 85,0 94,7 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 TUDOR 114 OD (0,5) + METOS 960 EC (0,75) BBCH 12/13 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Stosując zabiegi we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy 1-3 liść (BBCH 11-13) szybko likwidujemy konkurencję chwastów dla kukurydzy w momencie kiedy chwasty są małe i łatwe do zwalczenia. Daje to komfortowe warunki dla kukurydzy i w następstwie możliwość budowania wysokiego plonu.