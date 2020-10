UE: W 2020 r. znacznie wzrosły zbiory roślin bobowatych

W UE-27 w 2020 r. uprawiano i zbierano znacznie więcej roślin bobowatych niż w roku poprzednim.

W Unii Europejskiej w bieżącym roku zebrano łącznie 6,5 mln ton roślin bobowatych, o 7 proc. więcej niż w poprzednim roku. Zwróciła na to uwagę Unia Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP). UFOP opiera się na danych Komisji Europejskiej.

Mimo tego, że zbiory roślin bobowatych były znacznie większe niż w poprzednim roku, w 2017 roku nie udało się osiągnąć rekordu 7 mln ton.

W szczególności fasola w UE była zbierana w większej ilości niż w poprzednim roku. W 2020 roku zebrano jej ok. 1,2 mln ton fasoli, o 16 proc. więcej niż w 2019 r. i nawet o 22 proc. więcej niż w słabym roku 2018, kiedy załamały się zbiory. Wzrost wynikał zarówno z większego areału, jak i wyższych plonów.

Łubin słodki skorzystał również na bardziej ekstensywnej uprawie i wyższych plonach w 2020 roku. Przy około 235 tys. ton zebrano go o 12 proc. więcej niż w 2019 r.

Jednak najważniejszą rośliną bobowatych w UE-27 jest soja, której udział w produkcji roślin bobowatych wynosi około 43 proc. W 2020 r. producenci w UE zebrali około 2,8 mln ton soi, to o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Również w tym przypadku przyczyną był wzrost powierzchni uprawnej i wyższe plony.

Drugą najważniejszą rośliną strączkową w UE-27 jest groch zwyczajny. Według UFOP, zebrano go o 7 proc. więcej niż w 2019 r. i zbiory wyniosły 2,2 mln ton Głównym powodem wzrostu produkcji jest zwiększenie powierzchni uprawnej o 8 proc. do 852 tys. ha, co pozwoliło na więcej niż na rekompensowane zmniejszonych o 1,6 proc. plonów i wynoszących 2,55 t / ha.