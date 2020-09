UE: Zbliża się porozumienie w sprawie zielonej architektury WPR

Ekoprogramy mają stać się integralną częścią, ale w odchudzonej wersji.

Po konstruktywnej debacie na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa UE, wspólne stanowisko w sprawie przyszłej polityki rolnej UE wydaje się możliwe do uzgodnienia w październiku.

-Kompromis jest bardzo bliski - powiedział komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski podsumowując trzygodzinną debatę na temat zielonej architektury w Radzie ds. Rolnictwa UE.

Komisja Europejska i niemiecka prezydencja Rady UE prowadzą kampanię na rzecz obowiązkowych ekoprogramów. Należy także przewidzieć minimalny budżet z krajowego pułapu rolnego na roczne premie środowiskowe. Nadal nie ma większości za. Austria, Polska, Węgry, Finlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Chorwacja, Malta i Słowenia odrzucają premie środowiskowe w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), jako obowiązkowy program w krajowych planach strategicznych. Jednak krytycy ekoprogramów nadal mogli zgodzić się na kompromis pod pewnymi warunkami, co stało się widoczne podczas debaty.

Zgodnie z austriacką propozycją państwa członkowskie UE z silnym drugim filarem muszą rezerwować mniej środków na ekoprogramy. Według niej należy wziąć pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia krajów członkowskich UE w tym zakresie. Luksemburg, Słowenia i Chorwacja, również z silnym drugim filarem, przyjęły tę propozycję i w tych okolicznościach mogłyby być może również zgodzić się na obowiązkowe ekoprogramy.

Prezydencja Rady UE proponuje obecnie wykorzystanie niewykorzystanych środków z 2023 i 2024 r. na inne płatności bezpośrednie. Wiele państw członkowskich UE przyłączyło się, ale poprosiło o przedłużenie okresu przyjmowania ekoprogramów na cały okres reform do 2027 r. Niewykorzystane środki mogłyby następnie zostać wykorzystane na płatności podstawowe i płatności dla młodych rolników.

Na tym spotkaniu państwa członkowskie UE wykazały już większą zgodę, co do środowiskowych wymagań dla składki podstawowej. Większość z nich zgadza się na udział w wysokości 5 proc. nieprodukcyjnych gruntów ornych, które powinny obejmować także międzyplony. Jeśli państwo członkowskie UE chce tylko zezwolić na odłogowanie gruntów nieprodukcyjnych, aby zrobić coś dla ochrony gatunków, należy zmniejszyć tę część do 3 proc. gruntów ornych. Komisarz Wojciechowski zwrócił uwagę, że nie tylko zbliżone do naturalnych grunty orne, ale także ekstensywnie zagospodarowane łąki są ważne dla ochrony owadów i ptaków i dlatego należy je uwzględnić w warunkowości. Niemcy zaproponowały stawkę, co najmniej 5 proc. dla nieprodukcyjnych gruntów ornych. Jednak udziały na ochronę gatunkową przekraczające 5 proc. nie zostały zgłoszone przez żadnego ministra. W swojej strategii ochrony gatunków Komisja Europejska apeluje, aby 10 proc. użytków rolnych było odłogowane.

Trudnym punktem w październiku będzie proporcja płatności bezpośrednich, które są powiązane z określoną produkcją. W szczególności ministrowie rolnictwa krajów Europy Wschodniej chcą promować produkcję poszczególnych produktów i zwiększyć dotychczasowe górne limity o 10 proc. dla płatności związanych z wielkością produkcji oraz 2 proc. dla roślin wysokobiałkowych. Rumuński minister rolnictwa mówił nawet o 10 proc. przede wszystkim na promowanie chowu trzody chlewnej i drobiu. Republika Czeska, Węgry, Polska i Słowacja również opowiadają się za dopłatami bezpośrednimi w większym stopniu powiązanymi z produkcją. Z kolei Austria, Luksemburg, Holandia i Niemcy ostrzegają przed groźbą zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi UE poprzez ukierunkowane wsparcie.

Austriacka rzeczniczka rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Zwróciła uwagę, że przede wszystkim trzeba przygotować dwuletni okres przejściowy do następnego okresu WPR, aby rolnicy, mieli możliwość planowania i pewność prawną. Następnie jej zadaniem, trzeba wykorzystać okres przejściowy, aby móc wprowadzić nową WPR z odpowiednimi środkami docierającymi również do rolników.

Reformy i innowacje nie powinny oznaczać dodatkowych obciążeń dla rolników, ale powinny prowadzić do poprawy sytuacji gospodarstw rodzinnych i zapewnić niezawodne, wysokiej jakości, regionalne - a tym samym przyjazne dla klimatu - dostawy żywności.