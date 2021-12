Ukraina: kończą się zbiory zbóż, a ich eksport rośnie

Według ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywnościowej, do 2 grudnia ukraińscy rolnicy zebrali 79,733 mln ton zbóż i roślin bobowatych przy średnim plonie 5,25 t/ha z 95,3 proc. obszaru uprawy.

Na Ukrainie kontynuowane są zbiory kukurydzy. Rolnicy zebrali 35,1 mln ton kukurydzy ze średnim plonem 7,33 t/ha z 87,5 proc. powierzchni.

Dodatkowo rolnicy zebrali 16,2 mln ton nasion słonecznika ze średnim plonem 2,5 t/ha z 99,5 proc. powierzchni.

Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa, od początku sezonu 2021/2022 do 1 grudnia z Ukrainy wyeksportowano łącznie około 25,3 mln ton zboża, czyli o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu,

Na rynkach zewnętrznych sprzedano m.in. ok. 14,5 mln ton pszenicy, czyli o 21 proc. więcej niż w sezonie 2020/2021. Ponadto eksport jęczmienia wzrósł o 33 proc. do ponad 4,94 mln ton, a kukurydzy na ziarno o 6 proc. do 5,5 mln ton. Natomiast eksport mąki w tym okresie spadł o 25 proc. do około 52 100 ton.