Ukraina: produkcja zbóż i nasion oleistych będzie najniższa od 10-15 lat

Po inwazji Rosji na Ukrainę zagrożony znalazł się prawie cały sektor rolniczy kraju. Najbardziej palącą kwestią jest kampania siewna.

Biorąc pod uwagę zagrożenie militarne oraz wpływ czynnika agroklimatycznego, eksperci APK-Inform opracowali pierwsze prognozy zbiorów w warunkach wojennych.

Działania wojenne zagrażają kampanii zasiewów w 9 ukraińskich obwodach czernihowskim, sumskim, kijowskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim. Częściowo ryzykowne obszary znajdują się w obwodach żytomierskim, połtawskim i dniepropietrowskim.

Pod zbiory w 2022 r. rolnicy zasiali 7,6 mln ha zbóż ozimych, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku i praktycznie bez zmian w stosunku do roku 2020. Wojna i jej konsekwencje doprowadzą do bardziej znaczącego zmniejszenia powierzchni upraw pod zboża jare i bobowate – do 4,7 mln ha - spadek o 39 proc. rok do roku.

Jednocześnie łączna powierzchnia pod uprawę roślin oleistych na Ukrainie w 2022 r., według szacunków APK-Inform, może spaść do najniższego poziomu od 2010 r. – 6,8-6,9 mln ha, biorąc pod uwagę tereny już obsiane rzepakiem ozimym. Największy udział mają tradycyjnie nasiona słonecznika – 61 proc. (73 proc. w 2021 r.). Około 21 proc. i 17 proc. można zasiać odpowiednio rzepakiem i soją (12 proc. i 15 proc. w 2021 r.).

W związku z tym eksperci szacują całkowitą produkcję zbóż i roślin oleistych w 2022 roku na 53,3 mln ton, czyli o 51 proc. mniej niż rekordowy poziom z poprzedniego sezonu. Produkcja zbóż może być najniższa od 15 lat, a zbiory nasion oleistych mogą być najniższe od 10 lat.

Jednak te wielkości produkcji są wystarczające do zaspokojenia krajowych potrzeb Ukrainy.