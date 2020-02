Ukraina: przez 9 lat średni plon kukurydzy wzrósł o prawie 60 proc.

W okresie 2011-2019 na Ukrainie średni plon kukurydzy wzrósł o 56 proc., a pszenicy o 33 proc. w porównaniu z 2001-2010 - informuje ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarki.

Jednocześnie ukraiński wiceminister rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Taras Vysotskyi zauważył że w 2019 r. sektor rolno-przemysłowy wykazał dodatnią dynamikę produkcji. W ubiegłym roku stopy wzrostu produkcji rolnej wyniosły 1,1 proc., w tym środki produkcji do uprawy roślin - o 1,3 proc., a produkty zwierzęce - o 0,5 proc.

W roku 2019 na Ukrainie wyprodukowano rekordowe zbiory zbóż i roślin strączkowych na poziomie 75,1 mln ton, co stanowi wzrost o 5 mln ton w porównaniu z 2018 r.. Wzrosła produkcja pszenicy - o 15 proc., do 28,3 mln ton. Wielkość produkcji pozwala stworzyć znaczny potencjał eksportu, który zapewnia dodatkowe dochody z wymiany walutowej do budżetu państwa Ukrainy, podkreślił Taras Vysotskyi.

Ponadto powiedział, że w 2019 r. wielkość produkcji ukraińskich produktów rolnych wzrosła o ponad 10 proc. w porównaniu z 2013 r.