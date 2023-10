Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy po raz kolejny zaktualizowało prognozę produkcji zbóż i nasion oleistych.

Wzrost prognozy zbiorów zbóż

Według ministerstwa, czynniki pogodowe pozostają sprzyjające i pozwalają zwiększyć prognozę produkcji do 79,1 mln ton. Ukraińscy rolnicy będą mogli w tym roku zebrać około 57,5 mln ton zbóż i 21,6 mln ton nasion oleistych. Jednocześnie łączna powierzchnia zasiewów zbóż jarych i ozimych w tym roku była o 980 tys. ha mniejsza niż w roku ubiegłym i wyniosła 10,895 mln ha, warunki pogodowe przyczyniły się do uzyskania niemal rekordowych plonów (do 52,1 t/ha), co pozwala znacząco zwiększyć wolumen produkcji. W 2023 r. rolnicy mogli zebrać 21,7 mln ton pszenicy, 5,7 mln ton jęczmienia i 28,5 mln ton kukurydzy.

Wzrost prognozy zbiorów nasion oleistych

Produkcja nasion oleistych wyniesie 21,6 mln ton. W szczególności zbiory słonecznika prognozowane są na 13 mln ton. Rolnicy zbiorą także rekordową ilość rzepaku – 4 mln ton. Poziom produkcji soi wynosi 4,6 mln ton. Przypomniano także Ministerstwu Polityki Agrarnej, że na początku wiosny br. prognozowało łączne zbiory zbóż i roślin oleistych na poziomie 63,5 mln ton, czyli o 13 proc, mniej w porównaniu do 2022 r. W czerwcu, po rozpoczęciu żniw, podwyższono prognozę do 68 mln ton (-7 proc. rok do roku). Na początku września, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, można było oczekiwać kolejnej podwyżki prognoz zbiorów – do 76,7 mln ton.