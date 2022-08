Według Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy, w ciągu 5,5 miesiąca wojny Ukraina wyeksportowała prawie 10 mln ton produktów rolnych.





W ciągu dwóch tygodni sierpnia wyeksportowano prawie 2 mln ton zboża, podczas gdy w całym lipcu eksport wyniósł 3 mln ton.

W pierwszej połowie sierpnia eksport kukurydzy wyniósł 776 tys. ton, a pszenicy 339 tys. ton.

Eksport kukurydzy w ciągu 5 miesięcy wyniósł 3,849 mln ton, co oznacza spadek o 37 proc. rok do roku.

Sprzedaż nasion słonecznika za granicę wyniosła 1,357 mln ton i była wyższa o 99,4 proc. rok do roku, podczas gdy dostawy oleju słonecznikowego spadły o 48 proc rok do roku do 935,731 tys. ton.

Ukraina wyeksportowała 636,138 tys. ton pszenicy w ciągu 5 miesięcy, czyli tylko 16 proc. wolumenu wysłanego w tym samym okresie 2021 r. Wywóz jęczmienia wyniósł 239,113 tys. ton, czyli tylko 17 proc. ilości z ubiegłego roku.

Eksport soi wzrósł z 301 tys. ton do 372,659 tys. ton. Dostawy oleju sojowego zmniejszyły się o 20 proc. rok do roku do 77,679 tys. ton.

Ukraina wyeksportowała też 403 tys. ton śrut z nasion oleistych, czyli tylko 22 proc. ubiegłorocznej ilości.

W ogólnej strukturze eksportu produktów rolnych kukurydza stanowiła 48,9 proc., nasiona słonecznika 17,25 proc., olej słonecznikowy 11,89 proc., pszenica 8,08 proc., śruty 5,13 proc., soja 4,73 proc., jęczmień 3,04 proc., olej sojowy 0,99 proc.

Ponad 3,5 mln ton produktów rolnych wyeksportowano statkami, 3,119 mln ton koleją, 1,095 mln ton drogami i 95,5 tys. ton promami.