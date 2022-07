W czerwcu Ukraina wyeksportowała w czerwcu 2,17 mln ton zbóż, roślin bobowatych, nasion oleistych i produktów ubocznych, o 470 tys. ton, czyli o 25 proc. więcej niż w maju, poinformowało 5 lipca Ministerstwo Polityki Agrarnej.

Eksport pszenicy wzrósł w czerwcu ponad 3-krotnie do 138 tys. ton (43,5 tys. ton w maju). Jest to jednak znacznie mniej niż 662 tys. ton wyeksportowanych w czerwcu 2021 r.

Eksport jęczmienia wyniósł w czerwcu łącznie 26 tys. ton, co oznacza ponad dwukrotny wzrost miesiąc do miesiąca (11 tys. ton w maju). Ukraina wyeksportowała jednak 73 tys. ton jęczmienia w czerwcu 2021 r.

Eksport kukurydzy wzrósł o 54 tys. ton miesiąc do miesiąca do 1,01 mln ton. Ukraina wyeksportowała 1,7 mln ton kukurydzy w czerwcu 2021 roku.

Wysyłka nasion słonecznika wyniosła w czerwcu rekordowe 540 tys. ton, co oznacza wzrost o 60 proc. miesiąc do miesiąca. To prawie 3 razy więcej niż w całym sezonie 2020/2021 (189,6 tys. ton).

Wywóz soi wyniósł łącznie 71 tys. ton, w porównaniu z 67 tys. ton wysłanych w maju i 44 tys. ton w czerwcu 2021 r.

Eksport oleju sojowego wzrósł w maju do ​​18 tys. ton z 16 tys. ton. To o 5 tys. ton więcej niż w czerwcu 2021 r.

Wywóz oleju słonecznikowego wyniósł łącznie 267 tys. ton, co oznacza wzrost o 65 tys. ton miesiąc do miesiąca. Jest jednak o 18 proc. niższy niż w czerwcu 2021 roku.