Rozpoczyna się szczyt z udziałem przywódców Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Mowa o negocjacjach w sprawie umowy handlowej z państwami Mercosuru. Czy rolnictwo zostanie poświęcone w imię innych sektorów?

W poniedziałek i wtorek podczas trzeciego szczytu UE–CELAC mają spotkać się w Brukseli przywódcy UE i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC). Przypominamy, że w skład krajów tzw. Mercosur, wchodzą Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. To one uzgodniły z UE w 2019 roku, po dwudziestu latach rozmów, utworzenie strefy wolnego handlu. Wówczas umowa ta nie została ratyfikowana. Powodem były m.in. obawy przed wylesianiem Amazonii, ale też sceptycyzm co do działań Brazylii w walce ze zmianami klimatycznymi. Teraz temat wraca, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wprost mówi, że chce jak najszybszego zakończenia negocjacji w sprawie umowy handlowej z państwami Mercosuru. Co to oznacza dla nas?

- Za chwilę umowa UE a Mercosur zostanie ponownie położona na stole dyskusji. Umowa słaba, która de facto sprzedaje unijne rolnictwo za korzyści dla innych sektorów. Dlaczego UE rolnicy i przetwórcy muszą być tego ofiara? – pisze wprost na Twitterze Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka i wiceprezydent Cogeca.

Z kolei rolnicze organizacje Copa Cogeca również widzą wielkie straty związane z tą umową dla europejskiego rolnictwa.

- (..) Wraz z dalszym wdrażaniem Zielonego Ładu luka w standardach stosowanych wobec rolników z UE i Mercosuru będzie się powiększać. To rozszerzenie jest nie do utrzymania dla producentów UE, a umowa Mercosuru tylko zaostrzy ten problem, ponieważ umowa ta została zaprojektowana na wiele lat przed wprowadzeniem strategii „od pola do stołu” lub wojną na Ukrainie – pisze na Twitterze.

Umowa Mercosour zagrożeniem dla rolnictwa

Szerzej na ten temat napisali w felietonie przewodnicząca Copa Christiane Lambert oraz przewodniczący Cogeca Ramóna Armengola. Ich zdaniem umowa handlowa z Mercosurem jest porozumienim, które trąci myszką i jest oddalone o lata świetlne od założeń strategii „Od pola do stołu”.

- Mercosur jest jak bumerang - bez względu na to ile razy o nim rozmawiamy, to temat ten ciągle powraca. Prezydencja hiszpańska, która panuje teraz nad Radą, chce dotrzeć do finiszu prac nad umową na zbliżającym się szczycie UE-Ameryka Łacińska. Uznaliśmy więc, że jest do dobra okazja, by przypomnieć o naszych odwiecznych, związanych z nią obawach. Stwierdzenie, że wiele zmieniło się zarówno w UE, jak i na arenie międzynarodowej od momentu zawarcia porozumienia politycznego dotyczącego kompleksowej umowy handlowej między UE i krajami bloku Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) 28 czerwca 2019 r. jest niedopowiedzeniem. Umowa ta, zawarta pod auspicjami przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera w 2019 roku nie uwzględnia zmian i inicjatyw wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu - sztandarowej polityki Komisji pod przewodnictwem von der Leyen. Nie bierze również pod uwagę zmieniającego się otoczenia, w którym musi odnaleźć się sektor rolny po pandemii Covid-19 oraz skutków wojny w Ukrainie. Te przesadzone ambicje Komisji nie tylko utrudniają życie nam - europejskim rolnikom - ale również stawiają nas w niekorzystnym świetle w oczach naszych partnerów handlowych – piszą w swoim felietonie.

Jak zaznaczają dalej, od początku roku i wyboru Luli na prezydenta Brazylii ciągle słyszymy o niepowtarzalnej okazji do ratyfikacji tej umowy. Fakty jednak temu przeczą. Zaledwie kilka tygodni temu prezydent Lula powiedział, że nie chce - albo nie może - zgodzić się na ambitniejsze zobowiązania środowiskowe, których przyjęcia UE życzy sobie równolegle z umową z Mercosurem.

- Wydaje się, że ze względów geopolitycznych i zważywszy na interesy pewnych gałęzi przemysłu Komisja jest gotowa przymknąć oko na skutki tej umowy dla sektora rolnego, a także na jej negatywne wydźwięk przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Od momentu zawarcia porozumienia politycznego w 2019 r. wraz z rozwojem Europejskiego Zielonego Ładu wzrasta tempo prac regulacyjnych w UE. W Brukseli prace nad dziesiątkami wniosków legislacyjnych, które wpłyną na rolnictwo postępują w zabójczym tempie. Za kilka lat naprawdę wpłyną one na sytuację naszych gospodarstw i spółdzielni. Nawet po wprowadzeniu dodatkowego instrumentu zrównoważoności, który najprawdopodobniej nie będzie zawierał żadnych poważnych środków egzekwowania, oczywistym jest, że UE nie będzie mogła wymagać takich samych norm produkcji rolnej od krajów Mercosuru, jak od własnych rolników. Różnice między sektorem rolnym w bloku Mercosur i w UE - nawet tylko te odnoszące się do skali - są ogromne. To samo dotyczy poziomu norm produkcji w gospodarstwie – informuje Copa Cogeca.

Skutki dla rolnictwa

Przedstawiciele organizacji pytają, czy Komisja planuje zaproponować krajom Mercosuru przyjęcie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych, które obowiązywałoby ich gospodarstwa? Czy Komisja wierzy, że może narzucić wszystkim cel ograniczenia stosowania pestycydów o 50%? Czy Komisja naprawdę uważa, że normy dobrostanu zwierząt obowiązujące w UE znajdą odzwierciedlenie w krajach Mercosuru i będzie je można rzeczywiście kontrolować?

- Dysonans, między unijnymi celami w zakresie klimatu i zrównoważoności dla sektora rolnego i tym, na co jest gotowa przymknąć oko w umowach handlowych, jest coraz większy. W Copa i Cogeca opowiadamy się za handlem międzynarodowym, pod warunkiem, że jest on uczciwy, wyważony i przejrzysty. W żadnym wypadku nie jesteśmy jednak w stanie zaakceptować obniżenia europejskich norm ani tego, by unijni rolnicy odczuwali reperkusje rynkowe ze względu na ich przestrzeganie. Pomimo zagwarantowania dostępu unijnym produktom, takim jak wino, nabiał, oliwa z oliwek, niektóre owoce i warzywa, a także produktom z oznaczeniami geograficznymi, rozdział dotyczący rolnictwa w porozumieniu z Mercosurem nie jest wyważony, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów rolnych, które już znajdują się w delikatnej sytuacji, takich jak wołowina, drób, ryż, sok pomarańczowy, cukier czy etanol. Do tego niepokoją nas skumulowane i trudne do podsumowania skutki wszystkich umów już podpisanych przez UE oraz tych w toku przygotowań – czytamy w felietonie Copa Cogeca.