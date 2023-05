Całkowity zakaz chemicznej ochrony roślin oznaczałby koniec uprawy ziemniaków i warzyw gruntowych. Zgodnie z raportem Soest University of Applied Sciences, uprawiając pszenicę, rzepak i inne uprawy, rolnicy w dobrych lokalizacjach musieliby liczyć się z 50-procentową utratą dochodów.

Tragedia dla producentów i konsumentów

Konsumenci wkrótce będą musieli obejść się bez ziemniaków, szparagów i cebuli z Niemiec, jeśli Komisja Europejska wdroży swoją propozycję całkowitego zakazu chemicznej ochrony roślin na obszarach chronionych. Pokazuje to raport prof. Friedricha Kerkhofa z Soest University of Applied Sciences, który został zaprezentowany posłom do PE. Badanie zostało zlecone przez Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV).

Na potrzeby raportu obliczono skutki ekonomiczne KE dotyczącego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR).

Kerkhof dochodzi do wniosku, że rolnicy stracą około połowy swoich dochodów na dobrych gruntach pod uprawy na obszarach chronionych. W słabszych lokalizacjach uprawa roli nie byłaby już opłacalna w perspektywie średnioterminowej. Przede wszystkim należałoby zrezygnować z uprawy ziemniaków i rzepaku, ale także warzyw takich jak szparagi i cebula.