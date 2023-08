Zwalczanie chwastów dwuliściennych w rzepaku tuż po siewie jest bardzo rozpowszechnioną strategią. Jednakże aktualnie przeszkodą w ochronie mogą być bardzo wysokie temperatury.

Zabiegi doglebowe wykonywane w ciągu dnia mogą być nieskuteczne.

Nawet wieczorne aplikacje ochronne przy wysokich temperaturach są obarczone ryzykiem niepowodzenia.

Ciecz robocza musi związać się z glebą

Deszcze przechodzące dość regularnie nad Polską w ciągu ostatnich tygodni poprawiły stan uwilgotnienia gleby. Co prawda wykonując uprawki pożniwne zauważamy, że ziemia nie jest wcale nasycona wodą, jednakże wydaje się, że warunki do zabiegów doglebowych są nienajgorsze ze względu na uwilgotnioną wierzchnią warstwę podłoża. Ziemia nie jest przesuszona w tej strefie, dzięki czemu skuteczność ochrony bezpośrednio po siewie powinna być dobra. Przeszkodą mogą być jednak wysokie temperatury, które wręcz uniemożliwiają wykonywanie zabiegów.

Ochronę doglebową przy aktualnych wskazaniach słupków rtęci powinniśmy wykonywać w późnych godzinach wieczornych a najlepiej rano, kiedy punkt rosy jest dość wysoki. Substancje aktywne herbicydów doglebowych muszą związać się z glebą, a do tego konieczne jest odpowiednie uwilgotnienie. Nawet jeśli poziom wilgotności gleby jest optymalny to przy wysokich temperaturach i równie wysokim nasłonecznieniu substancja nie ma szans w pełni związać się z ziemią, gdyż w bardzo szybkim tempie następuje odparowanie (część herbicydu może nawet nie dotrzeć do podłoża).

Nie wykonujemy absolutnie ochrony przy temperaturach powyżej 25 ºC. Przy czym każda substancja aktywna ma charakterystyczne dla siebie wymagania termiczne. I tak np. chlomazon może być stosowany przy maksymalnie 20 ºC, a petoksamid do 25 ºC. Zwróćmy jednak uwagę, że są to maksima termiczne a nie temperatury optymalne.

Najlepiej rano lub wieczorem

Możemy przyjąć ogólną zasadę, że nie wykonujemy ochrony doglebowej nawet wieczorem, jeśli temperatura wciąż przekracza maksimum termiczne dla substancji lub też późnym popołudniem – jeśli nawet temperatury będą niższe, ale wciąż występować będzie duże nasłonecznienie.

W ogólnym rozrachunku zabiegi wieczorne i poranne są jednakże polecane w ochronie doglebowej – zwłaszcza przy panujących obecnie warunkach pogodowych.

Wieczorem - jeśli spełnione są wymagania termiczne – substancja lepiej wiąże się z glebą ze względu na osiadającą już rosę, a w ciągu nocy temperatura się obniża co sprzyja m.in. zatrzymaniu odparowania podanych herbicydów. Bardzo dobre efekty uzyskamy także wczesnym rankiem podczas rosy. Najczęściej obok dobrego poziomu uwilgotnienia mamy wówczas do czynienia także z optymalną temperaturą i niedużym nasłonecznieniem.

Zabiegi doglebowe w pełnym słońcu mogą być w skrajnych przypadkach całkowicie nieskuteczne. Dodatkowo zwiększa się ryzyko fitotoksyczności. Co prawda w przypadku zabiegów doglebowych głównym czynnikiem determinującym powodzenie jest stopień uwilgotnienia gleby, jednakże pamiętajmy, że kropla cieczy roboczej musi najpierw dotrzeć do podłoża w odpowiedniej ilości a następnie utrzymać się w niej na tyle długo, by gleba zdążyła pochłonąć podaną ciecz – a te cechy są już uzależnione od temperatury powietrza i nasłonecznienia. Jednocześnie zdecydowanie warto w każdym zabiegu podawać adiuwant doglebowy – nawet jeśli warunki wydają nam się optymalne to szansa na wysoką skuteczność zabiegu znacznie wzrasta właśnie dzięki implementacji środka wspomagajacego działanie substancji.