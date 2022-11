W poprzednim numerze staraliśmy się zweryfikować, czy uprawa bezorkowa wpływa na zachwaszczenie upraw. Kontynuujemy rozważania o wpływie systemu uprawy na presję agrofagów, skupiając się tym razem na porażeniu roślin przez sprawców chorób.

Właśnie teraz, na naszych oczach, w rolnictwie dzieją się ważne zmiany. Obserwujemy wyraźny zwrot zarówno konsumentów i ustawodawców, jak również samych producentów rolnych, ku bardziej zrównoważonym i regeneratywnym metodom gospodarowania. Jednocześnie na coraz szerszą skalę rolnicy rezygnują, ograniczają lub są pozbawiani chemicznych rozwiązań ochrony roślin przed agrofagami. Czy zatem obecnie da się pogodzić działania mające na celu konserwację gleby z wysoką zdrowotnością upraw?

Wylęgarnia patogenów

Można za nią uznać resztki pożniwne, które w systemach bezorkowej uprawy roli pozostają na powierzchni pola – w zależności od wariantu uprawy jest to od 30 do nawet 100 proc. W przypadku wielu chorób roślin to właśnie resztki pozbiorowe mogą stanowić miejsce zimowania grzybów patogenicznych oraz pierwotne źródło infekcji. Dotyczy to m.in. suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, cylindrosporiozy, werticiliozy, chorób podstawy źdźbła zbóż, brunatnej plamistości liści, septoriozy paskowanej liści pszenicy, chwościka buraka czy rizoktoniozy ziemniaka. Gdy wykonujemy zabieg orki, zainfekowane resztki roślin zostają przykryte warstwą gleby, co ogranicza kontakt sprawców chorób z roślinami następczymi. Jeśli zatem rezygnujemy z tego zabiegu, dzieje się wręcz odwrotnie i spora masa resztek pożniwnych może potencjalnie przyczynić się do swobodnego rozprzestrzeniania patogenów. Resztki roślinne utrzymują w warstwie gleby 10-15 cm, czyli w strefie największej aktywności patogenów, korzystną dla nich wilgotność i temperaturę. Tym samym obecność resztek pożniwnych na powierzchni pola w uprawie bezorkowej, która ma zbawienny wpływ m.in. na ograniczenie erozji gleby, może być jednocześnie niekorzystna z fitosanitarnego punktu widzenia.

Z drugiej strony w uprawie płużnej możemy mieć do czynienia z tzw. efektem konserwującym. Polega on na utrzymaniu w dobrej kondycji form przetrwalnikowych patogenów dzięki umieszczeniu resztek pożniwnych w dolnych warstwach gleby i wyniesieniu ich na powierzchnię przy następnej orce. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w uprawie bezorkowej resztki pożniwne wraz z bytującymi na nich grzybami chorobotwórczymi są wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, które doprowadzają do ich szybkiego rozkładu. Ważnym, a często zapominanym aspektem jest zwiększona aktywność biologiczna w wierzchniej warstwie gleby w systemach bezpłużnych, co poprawia stan fitosanitarny danego stanowiska.

Od korzenia aż po kłos

Zdecydowanie najwięcej doświadczeń dotyczących wpływu uprawy roli na zdrowotność roślin dotyczy zbóż, dlatego skupimy się właśnie na tej grupie. Uogólniając, przyjmuje się, że w uprawie bezorkowej częściej mamy do czynienia z chorobami podstawy źdźbła i korzeni, mniejszym zagrożeniem są natomiast choroby liści i kłosa. Potwierdzeniem tej teorii mogą być doświadczenia Małeckiej i wsp. (2014), w których w zależności od sezonu badań procent źdźbeł pszenicy ozimej, porażonych przez Gaeumannomyces graminis var. tritici (sprawca zgorzeli podstawy źdźbła) w uprawie uproszczonej był o 13-15,2 p.p. wyższy niż w uprawie tradycyjnej, a w uprawie zerowej o 13,5-29,4 p.p. wyższy. W przypadku porażenia przez Oculimacula spp. (sprawca łamliwości źdźbła zbóż i traw) różnica wynosiła 8,5-16,9 p.p. oraz 12,5-30 p.p. na niekorzyść odpowiednio: uprawy uproszczonej i uprawy zerowej.

W tych samych doświadczeniach wykazano jednocześnie mniejsze porażenie liści i kłosów przez sprawców chorób w uprawie bezpłużnej i siewie bezpośrednim. Powierzchnia liści z objawami mączniaka prawdziwego była o 2,8 p.p. wyższa w uprawie płużnej w porównaniu do uprawy uproszczonej oraz o 2,9-3,2 p.p. wyższa w porównaniu do uprawy zerowej. W przypadku rdzy brunatnej procent porażenia powierzchni liści w uprawie płużnej był o 1,6-6,1 p.p. wyższy niż w uprawie uproszczonej oraz 2,1-5,4 p.p. wyższy niż w siewie bezpośrednim. Powierzchnia kłosa porażona przez sprawcę fuzariozy kłosów w uprawie tradycyjnej była o 0,5-2,3 p.p. większa od uprawy bezpłużnej i zerowej w zależności od roku badań. Należy jednocześnie podkreślić, że nie wszystkie badania i eksperymenty potwierdzają wyniki przedstawione powyżej i wnioski z nich wyciągane bywają skrajnie różne.

Nie tylko kwestia uprawy

Stwierdzenie, że porażenie roślin uprawnych przez sprawców chorób jest wynikiem jedynie systemu uprawy roli, byłoby dalekie od prawdy. Zdrowotność roślin jest wypadkową szeregu różnych czynników, na które warto zwrócić szczególną uwagę w bezpłużnej uprawie roli, mogą bowiem przesądzić o jej powodzeniu. Niektóre z badań oprócz systemu uprawy biorą pod uwagę również przedplon oraz wprowadzenie do płodozmianu międzyplonów. Okazuje się, że nie bez powodu prawidłowe zmianowanie oraz bogate mieszanki międzyplonowe uznaje się za nierozerwalne elementy uprawy bezpłużnej postrzeganej szerzej jako narzędzie rolnictwa zrównoważonego. W badaniach Majchrzaka i Sawinskiej (2013) porażenie jęczmienia jarego uprawianego po kukurydzy w uprawie zerowej wynosiło 42 proc., natomiast po burakach 34,6 proc. Podobną prawidłowość stwierdzono w uprawie tradycyjnej. Wojciechowski i Gajewska (2018) wskazali natomiast na wpływ uprawy międzyplonów na ograniczenie rozwoju chorób grzybowych w uprawie pszenżyta ozimego (wykr. 1). W uprawie bezorkowej (talerzowanie) zboża bez międzyplonu indeks porażenia źdźbeł był o 3,6 p.p. wyższy niż w przypadku uprawy pszenżyta po mieszance międzyplonowej z roślin strączkowych. W wariancie uprawy zerowej różnica ta wynosiła 6,5 p.p.

Nie zapominajmy również, że presja patogenów jest w znacznym stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych w danym sezonie wegetacyjnym i nawet gdy wykonujemy rokrocznie te same zabiegi uprawowe, rozwój chorób grzybowych w różnych latach może przebiegać całkowicie odmiennie (wykr. 2). Niezależnie od systemu uprawy zalecenia co do dawek czy substancji czynnych stosowanych fungicydów pozostają te same.