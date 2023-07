Podczas gdy w Polsce do zbiorów kukurydzy jeszcze daleko, na południu Teksasu żniwa kukurydziane praktycznie się kończą. Jak w kraju słynącym z uprawy tego złocistego zboża wygląda jego agrotechnika i zbiór? Sprawdźcie sami!

1000 akrów to niewiele

W gospodarstwach południowo-zachodniego Teksasu zarówno sorgo, jak i kukurydza wrzucane są do jednego worka, nazywanego ogólnie "zboża". Z tego powodu ich agrotechnika w wielu aspektach jest do siebie zbliżona. O uprawie sorgo w Teksasie przeczytacie tutaj:

W gospodarstwie Scotta i Kacy Frazierów, gdzie trafiłam na wymiarę rolników, w tym sezonie areał kukurydzy był (jak na Teksas) niewielki i obejmował ok. 1000 akrów (ok. 400 ha).

Kukurydzę, podobnie jak sorgo, w okolicach Corpus Christi zwykle sieje się w lutym. Przedplonem dla kukurydzy w gospodarstwie Frazierów zwykle jest bawełna. Norma wysiewu waha się między 16 a 22 tys. nasion/akr, czyli ok. 40-55 tys. nasion/ha. Należy dodać, że w częściach Teksasu, gdzie stosowane jest nawadnianie plantacji kukurydzy, normy wysiewu zbliżone są do tych stosowanych w Polsce.

Szerokość międzyrzędzi wynosi 30 cali, czyli ok. 75 cm, a odległość między nasionami w rzędzie to 7,5-10 cali (19-25 cm).

Podobnie jak w przypadku sorgo, po zbiorze bawełny, a przed siewem kukurydzy Frazierowie nie przystępują do głębokiej uprawy roli pługiem dłutowym, lecz ograniczają się do płytszych uprawek agregatem talerzowym i kultywatorem. Dwa razy w sezonie wegetacyjnym, po wschodach kukurydzy, międzyrzędzia "wzruszane" zostają motyką obrotową i kultywatorem, głównie w celu zniszczenia skorupy glebowej, a także zwalczania chwastów.

Bez GMO ani rusz

W przeciwieństwie do sorgo, inżynieria genetyczna w kukurydzy w USA ma się bardzo dobrze. Teksańscy rolnicy mają dostęp do odmian genetycznie modyfikowanych kukurydzy, wśród których można wymienić odmiany odporne na glifosat (Roundup Ready), glufosynat amonowy (LibertyLink), z genem Bt ("naturalnie odporne" na szkodniki), z podwyższoną tolerancją na suszę.

Odmiany transgeniczne kukurydzy czynią ochronę plantacji o łatwiejszą dla teksańskich farmerów. Dzięki odmianom z grupy np. Roundup Ready czy LibertyLink możliwe jest zwalczanie choćby sorga alepskiego, które jest zmorą plantacji sorga non-GMO. Nie znaczy to jednak niestety, że plantacje są zupełnie wolne od chwastów - wystarczy wspomnieć uodporniony na większość substancji czynnych herbicydów szarłat Palmera. Wśród herbicydów, jakie najczęściej używane są na plantacjach kukurydzy w gospodarstwie Scotta i Kacy, można wymienić oczywiście glifosat i glufosynat amonowy, ale również atrazynę i pyroksasulfon. Zwykle w sezonie wykonuje się dwa zabiegi herbicydowe.

Dzięki odmianom genetycznie modyfikowanym, jak również zaprawianiu nasion kukurydzy preparatami, które nie są dostępne w krajach UE, udaje się w znacznym stopniu ograniczyć presję szkodników na plantacjach kukurydzy. Maksimum to jeden zabieg insektycydem. Fungicydów w kukurydzy zwykle nie używa się wcale.

Na marginesie warto dodać, że na południu USA szkodnikiem kukurydzy o dużym znaczeniu jest słonecznica amerykańska, spokrewniona ze słonecznicą orężówką, której pierwsze naloty do Polski odnotowano stosunkowo niedawno.

- Próbowałem uprawiać kukurydzę cukrową ekologicznie, bez GMO, by lepiej dostosować się na rynek kalifornijski. Skończyło się na tym, że przez około dwa tygodnie musiałem co drugi dzień wykonywać oprysk przeciwko słonecznicy - wyznał mi w rozmowie zaprzyjaźniony teksański farmer, Zack.

Słaby rok na kukurydzę

Na farmie Scotta i Kacy dawki nawożenia kukurydzy wynoszą zwykle: 100-120 funtów N/akr (ok. 112-135 kg N/ha), 10-20 funtów P/akr (ok. 11-22 kg P/ha).

- Jeżeli jednego roku nawozy fosforowe są w dobrej cenie, to podaję podwójną dawkę, a w kolejnym roku nie podaję fosforu już wcale - dodał Scott.

Ze względu na wysoką zasobność w potas w glebach, tego składnika nie dostarcza się z nawozami. Nie stosuje się też dokarmiania dolistnego.

Plony ziarna kukurydzy w hrabstwie Nueces to zwykle 5-9 t/ha. Wilgotność podczas zbioru wynosi 12-15 proc. W tym roku kukurydza w tych okolicach plonowała słabo, a ze słów Scotta wynika, że również w pozostałych częściach Stanów Zjednoczonych plony nie będą zbyt wysokie. W lipcu cena ziarna kukurydzy wynosi ok. 5-6$/buszel, czyli ok. 800-900 zł/tonę.

- USDA [Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych - przyp. red] podał raport, w którym informuje o bardzo wysokiej powierzchni zasiewów kukurydzy w Stanach w tym roku. Po opublikowaniu tego raportu ceny za ziarno bardzo mocno spadły. Czego jednak nie podał USDA, to tego, że większość plantacji jest praktycznie wysuszona i nie da dobrego plonu - mówił Scott Frazier.

