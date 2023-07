Zaraz po zbiorze sorgo trafia do elewatora w skupie, lub jest sprzedawane bezpośrednio do oddalonego o 20 km portu w Corpus Christi (fot. JŚ-S).

Podstawowym zbożem Teksasu nie są pszenica, żyto czy jęczmień – na polach południa Stanów Zjednoczonych króluje sorgo. Podczas mojego pobytu nad Zatoką Meksykańską miałam okazję obserwować żniwa sorgo i dowiedzieć się więcej o agrotechnice tego zboża.

Południe Teksasu sorgo stoi

W gospodarstwie Scotta i Kacy Frazierów sorgo uprawiane jest na ok. 2000 akrów (ok. 809 ha). Frazierowie swój płodozmian dzielą na zboża (sorgo i kukurydza) i bawełnę, które na poszczególnych polach starają się wysiewać naprzemiennie. Sorgo uprawiane jest przede wszystkim na cele paszowe i stanowi ważny komponent mieszanek pasz przede wszystkim dla zwierząt monogastrycznych. Trio - bawełna, kukurydza i sorgo - to właściwie jedyne gatunki roślin, które obserwowałam na olbrzymich połaciach pól w hrabstwie Nueces.

Płodozmian i uprawa roli pod sorgo

Poniżej opisuję agrotechnikę sorgo, jaka stosowana jest w gospodarstwie Frazierów w okolicach Corpus Christi. W zależności od lokalizacji w Teksasie terminy agrotechniczne i technologia uprawy może drastycznie różnić się od tych, podanych w tekście.

Przedplonem dla sorgo, jak zaznaczyłam wcześniej, zazwyczaj jest bawełna. Ponieważ wytwarza ona głęboko penetrujący korzeń, zwykle po jej zbiorze nie wykonuje się głębokiej uprawy. Po zbiorze bawełny w sierpniu ściernisko uprawia się agregatem talerzowym. Między listopadem a styczniem na polach aplikuje się nawozy i przygotowuje stanowisko pod zasiew sorgo kultywatorem.

Siew sorgo w USA

W hrabstwie Nueces na południowym zachodzie stanu Teksas, w gospodarstwie Scotta i Kacy Frazierów sorgo wysiewa się zwykle w lutym. Rozstaw międzyrzędzi wynosi 30 cali, czyli dokładnie 76,2 cm. Odległość między nasionami w rzędzie to 7,5-10 cali (19-25 cm). Norma wysiewu sorgo wynosi między 45 a 60 tys. nasion/akr, co odpowiada 112,5-150 tys. nasion/ha.

Sorgo i pszenica to jedyne gatunki roślin w Teksasie, wśród których nie ma odmian genetycznie modyfikowanych. Najpowszechniej spotykane są odmiany półkarłowe o krótkim źdźble.

Nawożenie i ochrona sorgo

Nawożenie sorgo, jakie w swoim gospodarstwie stosuje rodzina Frazierów, wynosi: 70 lbs N/ac (ok. 80 kg N/ha) i 15 lbs P/ac (ok. 18 kg P/ha). Potasu nie podaje się wcale ze względu na zadowalającą zasobność gleb w ten składnik. Jak mówi Scott Frazier, na plantacjach sorgo zwykle nie stosuje dokarmiania dolistnego, choć "na pewno roślinom by się to przyddało". W tych okolicach na liściach roślin w trakcie wegetacji najczęściej ujawniają się niedobory żelaza.

Jak wspomniano wcześniej, w USA nie ma obecnie odmian genetycznie modyfikowanych sorgo, w tym tolerancyjnych na substancje czynne takie jak np. glifosat. To znacznie utrudnia ochronę herbicydową producentom sorgo w Teksasie. Wiele z plantacji, które obserwowałam nad Zatoką, jest w mocno zachwaszczonych, zaś najtrudniejszym do zwalczenia chwastem jest sorgo alepskie, ze względu na swoje bliskie spokrewnienie z rośliną uprawną. Teksańskim farmerom sen z powiek spędzają również szarłat Palmera i dziki słonecznik, które uodporniły się na większość z używanych w USA substancji czynnych herbicydów.

Herbicydy na plantacji sorgo Frazierowie stosują dwa razy: przedsiewnie oraz powschodowo. Substancje czynne, które najczęściej stosowane są do odchwaszczania sorgo, to dimetenamid-p oraz atrazyna.

W sorgo nie są stosowane fungicydy, mimo iż podczas mojego pobytu w gospodarstwie dostrzegłam na liściach roślin objawy chorób grzybowych. Przynajmniej raz w okresie wegetacji na plantacji stosowane są insektycydy, które mają za zadanie chronić wiechy przed pluskwiakami (tarczówka marmurkowata) i pryszczarkiem sorgo. Należy zaznaczyć, że na początkowych etapach rozwoju rośliny zabezpieczone są przed większością chorób i szkodników dzięki zaprawom nasiennym.

Żniwa sorgo w Teksasie

W hrabstwie Nueces żniwa sorgo zaczęły się w trzeciej dekadzie czerwca. Kombajn John Deere S680, wyposażony w heder o szerokości 35 stóp (ok. 10,7 m) pozwala na zbiór 180-200 akrów (72-80 ha) dziennie.

Zbierane nasiona sorgo mają wilgotność 12-14%. Przed zbiorem sorgo desykowane jest poprzez opryskiwanie glifosatem - opryskiwaczem polowym lub z samolotu. Średnie plony w hrabstwie Nueces w zależności od tego, jak "łaskawy" w danym roku jest przebieg pogody, wahają się zwykle w zakresie 30-80 buszli/akr (ok. 2-5 t/ha). W tym roku plon sorgo okazał się wysoki, bowiem na lepszych stanowiskach zebrano średnio 6 t/ha. Należy zaznaczyć, że nad Zatoką Meksykańską rolnicy nie stosują nawadniania upraw ze względu na wysokie zasolenie i zawartość boru w wodzie - brak dostatecznych opadów deszczu w sezonie wegetacyjnym i bardzo wysokie temperatury stanowią zatem tutaj największe czynniki ograniczające plonowanie.

Cena za nasiona sorgo w skupie to ok. 5-6$/buszel, czyli ok. 800-900 zł/tonę. Zaraz po zbiorze sorgo ścierniska uprawiane są pługiem dłutowym na głębokość 25-30 cm.

Zapraszam do obejrzenia filmu ze żniw sorgo:

