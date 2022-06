Portale "Farmer" i "Bez Pługa" od dawna promują rolników od nietuzinkowym i nowoczesnym podejściu do gleby, uprawy roślin i środowiska. Czas, by takie działania nagrodzić w konkursie "Innowacyjny Farmer 2022" - zgłoś się lub nominuj znajomego rolnika!

Rolnik innowacyjny to rolnik świadomy

Innowacyjna produkcja rolnicza to już nie tylko produkcja żywności. Nowocześni rolnicy za swój cel obierają także działania sprzyjające glebie, środowisku, klimatowi i bioróżnorodności. Ich pomysły często zaskakują i wzbudzają podziw, wyznaczając nowe trendy wśród innych. Na łamach "Farmera" i "Bez Pługa" opisujemy rolniczych innowatorów choćby w cyklu "Z praktyki", gdzie przestawiamy inspirujące podejście naszych bohaterów do bezpłużnej uprawy roli. W konkursie "Innowacyjny Farmer 2022" Wasz wkład w rolniczy postęp może zostać uhonorowany atrakcyjnymi nagrodami!

Stosujesz praktyki uprawy konserwującej i rolnictwa regeneratywnego? Jesteś konstruktorem ciekawych maszyn do uprawy bezpłużnej, pasowej lub zerowej? Uczyniłeś prawdziwą sztukę z uprawy międzyplonów? A może zgłębiłeś tajniki retencji wód, redukcji rolniczych emisji CO 2 lub tworzysz na polach pasy kwietne? Pomysłów na innowacje jest wiele i to czas, by zaprezentować je światu!

Konkurs "Innowacyjny Farmer"

Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca. Rolnicy mogą zgłaszać się samodzielnie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Mogą także zostać nominowani przez firmy czy organizacje związane z branżą agro - dlatego jeżeli znasz rolników wyróżniających się innowacyjnym podejściem, zgłoś ich do konkursu pod adresem: konkurs.farmer@ptwp.pl.

W konkursie poszukujemy innowacji zarówno w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, jak i nowych technologii. Laureaci zostaną wyróżnieni 27.10.2022 r. podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" tytułem „INNOWACYJNY FARMER 2022” oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

Pokaż, że "rolnik potrafi" i zgłoś się już teraz!