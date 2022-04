USDA: prognoza wyższej światowej produkcji pszenicy i zbóż paszowych

Globalne prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dotyczące pszenicy na sezon 2021/2022 obejmują nieco wyższe dostawy, produkcję, zwiększoną konsumpcję, mniejszy handel i zmniejszone końcowe zapasy.

Pszenica: większa produkcja i dostawy

Dostawy wzrosły o 0,7 miliona ton do 1 069 mld ton dzięki połączeniu wyższych zapasów początkowych w Pakistanie, Brazylii i Arabii Saudyjskiej oraz wyższej produkcji w Pakistanie i Argentynie z nawiązką rekompensując niższą produkcję w UE. Prognoza światowej produkcji wzrosła o 0,3 mln ton do 778,9 mln ton.

Przewidywana światowa konsumpcja w latach 2021/2022 wzrośnie o 3,8 miliona ton do 791,1 mln ton, głównie z powodu większego wykorzystania na cele żywnościowe przemysłowe i na nasiona w Indiach.

Mniejszy handel i zapasy

Przewidywany światowy handel w sezonie 2021/2022 został obniżony o 3,0 mln ton do 200,1 mln, ze względu na to, że niższy eksport z UE, Ukrainy, USA i Kazachstanu nie jest całkowicie równoważony wyższym eksportem z Rosji, Brazylii i Argentyny. Eksport UE zmniejsza się z 3,5 mln ton do 34,0 mln w tempie niższym niż oczekiwano. Eksport Rosji wzrósł o 1,0 mln ton (miesiąc do miesiąca) do 33,0 mln, ponieważ nadal eksportuje po konkurencyjnych cenach. Eksport Ukrainy w tym czasie został obniżony o 1,0 mln ton do 19,0 mln, ponieważ porty nad Morzem Czarnym pozostają zamknięte od czasu inwazji Rosji. Większość ukraińskiego eksportu została już wysłana, z wyjątkiem ograniczonych dodatkowych kwot na pozostałą część sezonu 2021/2022.

Przewidywane światowe zapasy na 2021/2022 zostały obniżone o 3,1 mln ton do 278,4 mln ton, przy czym Indie odpowiadają za większość redukcji, która jest tylko częściowo równoważona wyższymi zapasami w UE. Globalne zapasy są prognozowane na najniższym poziomie od 5 lat.

Perspektywy dla zbóż paszowych w tym miesiącu sezonu 2021/2022 dotyczą wyższej produkcji, zmniejszonego handlu i większych zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost prognozy produkcji zbóż paszowych

USDA przewiduje, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 ma być o 2,7 mln ton wyższa i osiągnąć 1,502 mld ton. Przewiduje też, że produkcja kukurydzy będzie wyższa, przy czym wzrost dotyczyć ma Brazylii, Indonezji, Pakistanu i UE. W Brazylii produkcja ma wzrosnąć, odzwierciedlając większy obszar uprawy, większe oczekiwania dotyczące plonów. Prognoza produkcji kukurydzy w Indonezji jest wyższa, ponieważ większa powierzchnia z nawiązką rekompensuje niewielki spadek plonów. Oczekiwany jest wzrost produkcja kukurydzy w UE, odzwierciedlając przede wszystkim wzrost w Niemczech, Rumunii i Czechach. Prognozowana produkcja jęczmienia jest niższa, a redukcje dotyczą UE i Tunezji.

Mniejszy eksport i większe zapasy kukurydzy

Główne zmiany w handlu światowym obejmują niższy prognozowany eksport kukurydzy dla Ukrainy, Serbii i Paragwaju, ze wzrostem dla Brazylii, Kanady i Indii. Import kukurydzy został obniżony dla Chin, Chile i Bangladeszu, ale zwiększony dla Iranu.

Światowe zapasy kukurydzy są wyższe, przede wszystkim odzwierciedlając wzrosty dla Ukrainy, Serbii, UE i Indonezji, które są częściowo skompensowane redukcją dla Kanady. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 305,5 mln ton, wzrosły o 4,5 mln w porównaniu z poprzednim miesiącem.