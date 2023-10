W tym miesiącu prognoza światowej produkcji nasion oleistych USDA w sezonie 2023/2024 została obniżona o 0,2 mln ton do 538,5 mln ton, głównie z powodu niższej produkcji soi i orzeszków ziemnych w Indiach oraz niższej produkcji rzepaku w Kanadzie.

Mniejsza produkcja soi

Częściowo kompensuje to wyższa produkcja rzepaku w Polsce i wyższa produkcja słonecznika w Argentynie. Produkcja soi w Indiach została obniżona o 1,0 mln ton do 11,0 mln ton, ponieważ niemal rekordowe deszcze we wrześniu w połączeniu z historyczna suszą w sierpniu negatywnie wpłynęły na zbiory. Spadek prognozy światowej produkcji soi wyniósł 1,8 mln ton do 399,5 mln ton.

Mniejszy eksport i zapasy końcowe soi

Globalny eksport soi w sezonie 2023/2024 spadł o 0,2 mln ton do 168,2 mln ton, przy niższym eksporcie z USA częściowo skompensowanym większymi dostawami z Brazylii. Import soi do Pakistanu został obniżony.

Globalny przerób soi wzrósł o 0,8 mln ton do 328,5 mln ton w związku ze wzrostem przemiału w Chinach i USA. Produkcja przemiału w Chinach wzrosła z 1,0 mln ton do 97,0 mln w związku z wyższym popytem na śrutę sojową i krajowy popyt na śrutę sojową w poprzednim sezonie gospodarczym. Częściowo równoważy to mniejszy nacisk na Indie i Pakistan w związku z niższymi dostawami.

Światowe zapasy końcowe soi spadły o 3,6 mln ton do 115,6 mln ton, głównie z powodu niższych zapasów w Chinach, Brazylii i Indiach.