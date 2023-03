Utrzymanie 80% okrywy ochronnej gleby – czy możliwa będzie zmiana?

Ustawa o Planie Strategicznym, wnosi normy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w kraju, na lata 2023-2027 fot.farmer.pl

Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej została podpisana przez Prezydenta RP. Konieczne do jej wdrożenia w życie projekty rozporządzeń są na bieżąco przekazywane do konsultacji publicznych, gdzie mogą być do nich wnoszone uwagi. Temat niektórych wymogów PS, został poruszony przez izby rolnicze obecne na spotkaniu z ministrem rolnictwa w Tarnowie. Na co naciskali?

Ustawa o Planie Strategicznym wnosi określone normy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju na lata 2023-2027. Stosowne rozporządzenia do niej muszą być przyjęte przed 15 marca br., czyli przed tegorocznym naborem wniosków o dopłaty. Jednak wiele z określonych w PS wymogów, według środowisk rolniczych, nadal wymaga zmiany. Zwracali na to uwagę zarówno rolnicy, jak i Izby Rolnicze z Małopolski i Podkarpacia podczas spotkania z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Chodziło głównie o GAEC 6, czyli obowiązek utrzymania okrywy ochronnej gleby od 1 listopada do dnia 15 lutego, na poziomie 80% gruntów ornych. Wątpliwość budzi także norma GAEC 5, dotycząca zasady gospodarowania na stokach, przy nachyleniu 14% lub większym. Jak odpowiadał minister? Czytaj więcej Te GAEC będą obowiązywać przy dopłatach za 2023 r. Zależność od decyzji Komisji Europejskiej Jak mówił minister Kowalczyk na spotkaniu z rolnikami, Europejski Zielony Ład, czyli gospodarowanie zgodnie z ochroną środowiska przekształca się w trzy bardzo istotne rozwiązania. - EZŁ ma być realizowany poprzez ograniczenie środków ochrony roślin, ograniczenie nawożenia, a także ochronę środowiska. Te trzy cele jeszcze nie weszły w życie. Próba ugorowania 4% została zawieszona poprzez wojnę w Ukrainie i możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Podobnie jest z redukcją środków ochrony roślin o połowę dla wszystkich krajów członkowskich. Jest ona zwyczajnie niesprawiedliwa, ponieważ zużycie przez poszczególne kraje znacznie się różni. Blokujemy ten wymóg, który miał wejść w życie w czerwcu ubiegłego roku – tłumaczył minister. Zwracał uwagę, że decyzje unijne są podejmowane na zasadzie tak zwanego trilogu (Komisja Europejska, Parlament Europejski i kraje członkowskie). Dlatego w kwestii zmian narzucanych norm, wymaga to „sprzymierzeńców” w postaci państw członkowskich. Uwagi w ramach konsultacji publicznej Wymóg utrzymania 80% okrywy gleby, w opinii wielu rolników stanowi spory kłopot. Jednak jak wskazywał wicepremier, takie narzucenie pochodziło od Komisji Europejskiej. -Zdaję sobie sprawę, że 80% jest bardzo dużym wymaganiem i może być kłopotem. Jednak był to wymóg, albo właściwie kompromis, które trzymał nasze zatwierdzenie planu strategicznego. Albo przyjmiemy te 80% i mamy zatwierdzony plan, albo tego nie otrzymujemy – komentował. Wskazywał przedstawicielom Izb Rolniczych obecnym na spotkaniu, że istnieje możliwość wniesienia uwag do wydawanych rozporządzeń. -Uważam, że trzeba dopominać się na forum. Komisja Europejska chciała ustanowienie 100% całej okrywy. Musimy pamiętać, że lobby środowiskowe jest ogromne, więc apeluję do Izb Rolniczych, żeby mówiły o tych uwagach i zmianach. Te zmiany dotyczą też nachylenia stoków i terminów utrzymania okrywy - mówił. Zmiany mogą być wnoszone na zasadzie uwag, w ramach konsultacji społecznych. Jak wskazywali rolnicy podczas zebrania w Tarnowie, konieczność zmiany kilku norm jest istotna. Często decyduje to o sposobie uprawy, a także kosztownym przestawieniu się na inny system, na co nie będą mogły sobie pozwolić zwłaszcza małe i średnie gospodarstwa. Czytaj więcej Czy produkcja rolna będzie opłacalna w 2023 r.?

