Nie ma jednego prostego rozwiązania co do przygotowania stanowiska pod oziminy w warunkach suszy. W miarę możliwości dobrze jednak trzymać się kilku wskazówek.

Aktualnie orka na cięższych ziemiach jest znacznie utrudniona - gleba jest często tak przesuszona, że praktycznie nie ma możliwości "wbicia" się w ziemię

Uprawa bezorkowa pozwala zmniejszyć erozję wodną i powietrzną

Orka robi dobrą robotę, ale w odpowiednich warunkach

W niemal całej Polsce wrzesień był bardzo suchy - w odniesieniu do średniej wieloletniej suma opadów była znacznie niższa (lokalnie tychże opadów nie było wcale). Suszę potęgowały dodatkowo temperatury, które były znacznie wyższe od normy. Wobec tego w większości gospodarstw problemów przysporzyło (i nadal przysparza) przygotowanie stanowiska pod siew ozimin. Niestety, każdy zabieg może przesuszać glebę. W takich warunkach możemy jedynie ograniczać straty wody.

Polska wciąż pługiem stoi - to jak dotąd fakt w istocie niezaprzeczalny. Orka ma oczywiście swoje niepodważalne zalety, których nie jesteśmy w stanie skompensować poprzez inne metody uprawy. Niemniej orka przy aktualnych warunkach pogodowych silnie przesusza ziemię - w wyniku procesu erozji pozbawiamy wierzchnią warstwę gleby resztek wilgoci.

Na wielu polach orka jest w tej chwili w zasadzie niemożliwa - jest tak sucho, że pług nie może wbić się w ziemię. Inna sprawa, że orka wykonywana na takiej glebie w wielu przypadkach nie odwróci nawet ziemi. Gleba po takiej orce będzie zbrylona, a przed siewem konieczne będzie rozbicie powstałych brył. Dodatkowo resztki wilgoci (jeśli jeszcze są) będą "wrzucone" pod spód.

Oczywiście przy orce cięższych gleb przy suszy dochodzi nam aspekt ekonomiczny - wydatek paliwa jest znacznie większy, a i ryzyko uszkodzeń mechanicznych jest wyższe.

Nie chodzi o to, by obniżać rangę uprawy płużnej, gdyż ta wciąż sprawdza się kapitalnie, ale w odpowiednich warunkach.

Uprawa bezorkowa zmniejsza erozję

Wiele badań dowodzi, że uprawa bezorkowa pozwala nawet kilkukrotnie zmniejszyć erozję wodną i wietrzną. Tu jednak pamiętajmy, że odstawienie pługa w danym roku wymaga nieco odmiennego podejścia do agrotechniki a sama uprawa bezorkowa musi być wykonana zgodnie ze sztuką.

Ogólnie rzecz ujmując podczas trwającej suszy bardzo intensywne mieszanie gleby nie jest szczególnie polecane. Każdorazowo należy unikać nadmiernej ilości zabiegów uprawowych. Każdy przejazd dodatkowo przyczynia się do strat wodnych.

Najgorzej sytuacja wygląda na stanowiskach, gdzie po zbiorach zaniechano uprawek pożniwnych. Rośliny przez cały okres bytowania na polu korzystały z dostępnych pokładów wody, co w obliczu braku opadów wyczerpało zapasy wilgoci. Nawet na polach gdzie przeprowadzono zabiegi uprawowe po zbiorach sytuacja jest daleka od ideału. Część rolników zauważa, że najlepiej w tym suchym roku - jeśli chodzi o wilgoć w glebie - jest na polach na których po zbiorach przeprowadzono chemiczną eliminację chwastów.

Lepsza orka niż "byle jakie" drapanie pola

Niemniej nie w każdej sytuacji mamy możliwość zastosowania bardzo dobrego sprzętu do uprawy bezorkowej. I tak niekoniecznie jest możliwe uporanie się ze ścierniskiem po zbiorze kukurydzy na ziarno prostymi bronami talerzowymi. Zazwyczaj konieczne jest wstępne pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych, a następnie orka (przy dużej ilości resztek, jak dobrze wiemy, pług może się zapychać nadmiarem ziemi oraz słomy kukurydzianej). Jednakże orka na ciężkich ziemiach będzie technicznie bardzo trudna do wykonania w tak suchych warunkach.

Najlepiej zmielić resztki mulczerem i stanowisko przygotować agregatem bezorkowym. Jeśli takim sprzętem nie dysponujemy to lepiej odczekać z uprawą płużną (poprzedzoną talerzowaniem) na cięższych ziemiach do momentu, gdy gleba będzie nieco bardziej wilgotna. Z kolei dwu, a czasem nawet trzykrotne przejazdy talerzówką mijają się z celem - bardzo często resztki pożniwne w dużej mierze pozostaną na powierzchni, a z takich niewymieszanych resztek nie mamy żadnego pożytku dla uprawy następczej. Dodatkowo niepotrzebnie ugniatamy pole przyczyniając się do powstawania podeszwy płużnej. Oczywiście sytuacja jest zgoła odmienna przy warunkach dobrej wilgotności - ciężkie brony talerzowe mogą nawet za jednym przejazdem przygotować stanowisko pod siew, choć oczywiście jest to dość duże uproszczenie uprawowe.

Summa summarum - unikamy nadmiernego mieszania ziemi, ograniczamy liczbę przejazdów do niezbędnego minimum, w miarę możliwości wykonujemy uprawę bezorkową, która może przyczyniać się do lepszego bilansu wodnego w glebie. Raz jeszcze podkreślmy, że pług jest jak najbardziej wskazany pod wiele upraw, ale by spełniał swoją rolę warunki polowe i meteorologiczne muszą być optymalne. Takich warunków nie mamy teraz w większości kraju. Jeśli jednak nie dysponujemy odpowiednim sprzętem do uprawy bezorkowej to orka będzie lepszym wyborem niż - kolokwialnie rzecz ujmując - "drapanie" wierzchniej warstwy gleby.