Valhalla – mityczna potęga plonu - nowa odmiana jęczmienia ozimego 2-rzędowego w ofercie PROCAM

Relacja z poletek doświadczalnych firmy PROCAM niedaleko oddziału Krobia – południe wielkopolski, gdzie posiane są najnowsze odmiany zbóż, jedną z nich jest jęczmień ozimy Valhalla, pochodzący z hodowli Saaten-Union.

Jęczmień Valhalla to odmiana dwurzędowa, charakteryzująca się wysoką plennością, dużą wagą hektolitra oraz bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym. W tym sezonie zima była inna niż zwykle, śniegu było mało, początek wiosny jest skromny w opady deszczu, tu świetnie sobie radzi jęczmień Valhalla, który jest odporny na suszę, co przekłada się w wynikach plonowania w latach ubiegłych. Od 2019 roku według wzorca Valhalla trzyma prym.

Należy wspomnieć, iż Valhalla posiada gen odporności na żółtą mozaikę jęczmienia, jest to jeden z ważniejszych genów odporności w jęczmieniu. Zapraszamy do zapoznania się materiałem wideo, po więcej szczegółów prosimy kierować do Doradców PROCAM.