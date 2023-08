W Rosji w 2023 r. zasiewy roślin oleistych zmniejszyły się do 17,6 mln ha, do 3,6 mln ha wzrosły jednak zasiewy soi; Fot .Shutterstock

Według wiosennych danych łączna powierzchnia zasiewów roślin rolniczych we wszystkich kategoriach gospodarstw w Rosji zmniejszyła się w 2023 roku do 81,2 mln ha, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 82,31 mln ha,

Mniejsze zasiewy zbóż ozimych, większe jarych

W 2023 r. łączna powierzchnia zasiewów zbóż i roślin bobowatych wzrosła do 48 mln ha, przede wszystkim za sprawą pszenicy jarej i grochu (odpowiednio 14,1 i 1,9 mln ha wobec 12,7 i 1,6 mln ha w 2022 r.). Znacznie zmniejszyła się natomiast powierzchnia zasiewów zbóż ozimych – z 18,3 do 17,2 mln ha.

Ogółem w gospodarstwach wysiano 29,7 mln ha pszenicy (jarej i ozimej), 7,9 mln ha jęczmienia, 2,6 mln ha zboża, kukurydzy 1,2 mln ha, gryki 1,9 mln ha, 190 tys. ha ryżu.

Mniejsze zasiewy roślin oleistych z wyjątkiem soi

Jednocześnie zasiewy roślin oleistych w 2023 r. zmniejszyły się z 18,6 mln ha do 17,6 mln ha. Stało się tak za sprawą zmniejszenia areału uprawy słonecznika (z ponad 10 mln ha do 9,8 mln ha), lnu kędzierzawego (z 2 mln ha do 1,4 mln ha) oraz rzepaku (z 2,3 mln ha do 2,1 mln ha). Jednocześnie powiększył się areał uprawy soi, przekraczając 3,6 mln ha (3,4 mln ha w 2022 r.).

Ministerstwo rolnictwa Rosji prognozowało na początku tego roku, że w 2023 r. powierzchnia zasiewów w gospodarstwach wszystkich kategorii wzrośnie i osiągnie 82,1 mln ha, w tym 47,741 mln ha pod zboża. Ministerstwo spodziewało się również zmniejszenia zasiewów słonecznika i zwiększenia areału uprawy soi i rzepaku.