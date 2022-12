Zmiany klimatyczne wpływają na nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych w różnych regionach Polski i Europy. Zagrażają one uprawom, ale także stwarzają ryzyko utraty płynności finansowej. Dlaczego produkcja roślinn nie powinna odbywać się bez ubezpieczenia upraw? O tym będą przekonywani eksperci z firmy Generali Agro podczas konferencji regionalnych Farmera: Kierunek Innowacja.

Już niedługo regionalne konferencje Farmera: Kierunek Innowacja. Będziemy obecni w 4 lokalizacjach:

- Barczyzna (woj. wielkopolskie) - 10 stycznia 2023

- Ślęza gm. Kobierzyce (woj. dolnośląskie) - 12 stycznia 2023

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023.

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023

We wszystkich lokalizacjach będą dostępni przedstawiciele firmy Generali Agro. W obrazowy sposób przekażą Państwu żelazne argumenty i odpowiedzą na pytanie: dlaczego w dobie drożyzny nie można zapomnieć o ubezpieczeniu upraw.

Podczas regionalnych konferencji Farmera przedstawiciele firmy Generali Agro będą przekonywać swoich słuchaczy, że w czasach zmian i niepewności branży rolnej nie można zapomnieć o ubezpieczeniu upraw rolnych. Przedstawią na to liczne dowody. Zwrócą przede wszystkim uwagę na fakt, jakim jest zmiana klimatu i związane z tym nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe. To jednak nie jedyne ryzyka roślinnej produkcji pod chmurką. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze: ryzyka polityczne i ekonomiczne i ich wpływ na płynność finansową gospodarstw rolnych.

Zdaniem Jacka Staśkiewicza, ekseprta agro z Generali Agro, który z ramienia firmy obecny będzie na konferencji w miejscowości Barczyzna- Obecna sytuacja ekonomiczna, rosnąca inflacja w tym drastyczny wzrost cen m. in. środków do produkcji rolniczej odbijają swoje piętno na kondycji gospodarstw rolnych. W jednej chwili można stracić ogromne nakłady położone na uprawę. Przed takimi konsekwencjami trzeba się zabezpieczyć.

Podczas prelekcji zostaną także zaprezentowane przykładowe szkody w gospodarstwach rolnych.

- Zmienność i nieprzewidywalność zjawisk pogodowych powoduje, że rozmiary strat spowodowanych przez szkody uprawowe mogą zagrozić utrzymaniu płynności gospodarstwa rolnego – przekonywać będzie Staśkiewicz.

Na rynku dostępnych jest wiele ubezpieczeniowych rozwiązań dla rolnictwa. Dlaczego warto przenieść ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zjawisk pogodowych na ubezpieczyciela? Czy rolników stać na brak ubezpieczenia upraw?

Odpowiedzi uzyskacie w czasie IV Sesji „Zyski z produkcji roślinnej w kontrze do kosztów produkcji”, wysłuchując chociażby wykładu pt. „Ubezpieczenia w czasach zmian i niepewności branży rolnej”.

Nie zwlekaj już dłużej, tylko zarejestruj się już dziś na Konferencje.

Udział dla rolników jest bezpłatny, a wiedza zdobyta podczas branżowych spotkań - bezcenna.

