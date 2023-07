Co w międzyplonach dostrzegła Unia Europejska i jaką misję mają one spełnić? Fot. farmer.pl

Czy mieszanka przeróżnych roślin, z daleka przypominająca zbiorowisko chwastów, niedająca zebrać się kombajnem i sprzedać w skupie, może mieć w ogóle jakąś wartość? Tak – i nazywa się międzyplon.

Co w międzyplonach dostrzegła Unia Europejska i jaką misję mają one spełnić?

Międzyplony w rolnictwie węglowym

Praktyka „międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe” należy wraz z ekstensywnym użytkowaniem TUZ do najwyżej punktowanych praktyk w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Warto w tym momencie zwrócić się ku definicji i założeniom rolnictwa węglowego.

Zespół kierowany przez Hugh McDonalda na zlecenie Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego przygotował raport dotyczący rolnictwa węglowego w kontekście dążenia rolnictwa do osiągnięcia celów założonych przez UE do 2030 r. (Carbon farming. Making agriculture fit for 2030). W dokumencie rolnictwo węglowe zdefiniowano krótko jako praktyki zarządzania gospodarstwem mające na celu łagodzenie zmian klimatu. Jako jedną ze składowych rolnictwa węglowego wymieniono tam utrzymanie i zwiększanie zawartości węgla organicznego w glebach mineralnych. Praktyki, jakie według raportu mają przyczyniać się do realizacji owego celu, to: uprawa międzyplonów, rozszerzony płodozmian, utrzymanie trwałych użytków zielonych, zmiana gruntów ornych w użytki zielone, rolnictwo ekologiczne i optymalne zarządzanie użytkami zielonymi. Działania te mają przyczyniać się do sekwestracji 9-70 Mt CO2eq/rok w glebach w UE, a szacowany potencjał mitygacyjny każdego hektara rocznie ma wynosić 0,5-7 CO2eq/rok.

Co ma międzyplon do klimatu?

Pierwszy i najważniejszy aspekt to korzystny wpływ uprawy międzyplonów na sekwestrację dwutlenku węgla, czyli jego usuwanie z atmosfery i magazynowanie w roślinności i glebie. Gęsta roślinność międzyplonu intensywnie fotosyntetyzuje, pobierając dwutlenek węgla. Przy odpowiednich praktykach rolniczych duża część zmagazynowanego w komórkach roślinnych węgla trafia po obumarciu rośliny do gleby, gdzie jest magazynowana w postaci węgla organicznego. Węgiel organiczny jest z kolei podstawową, mierzalną składową próchnicy glebowej i swoistym jej „szkieletem” (...)