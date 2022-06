W głębi gleby z Timac Agro: ocena odkrywki glebowej

Podczas Panoramy Pól Timac Agro w Śremie Piotr Kotowski dokonywał analizy profilu glebowego (fot. JŚ-S).

Gleba kryje w sobie wiele tajemnic, a ich zgłębienie pozwala na dostosowanie agrotechniki do jej potrzeb, tak by roślinom zapewnić optymalne środowisko do wzrostu i rozwoju. Oceny przykładowej odkrywki glebowej dokonywali eksperci Timac Agro podczas spotkania w Śremie.

Każda warstwa ma znaczenie Podczas spotkania w ramach cyklu "Panorama Pól Timac Agro" w Śremie odwiedzający mogli wraz ze specjalistą firmy, Piotrem Kotowskim, dokonać analizy profilu glebowego. Śrem to miejscowość położona w woj. wielkopolskim, na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. W danej lokalizacji gleba należy do III klasy bonitacyjnej. W profilu glebowym Piotr Kotowski wskazał na występowanie zarówno utworów gliniastych, jak i piaszczystych. Warstwa orna ma głębokość ok. 30 cm. - Jest to warstwa, w której roślina najmocniej korzysta ze składników pokarmowych, tutaj rozkładają się resztki pożniwne; dlatego zależy nam, by panowały tu jak najlepsze warunki do rozwoju mikroorganizmów - tłumaczył Kotowski. Na przekroju warstwy ornej widoczny jest zapas wody zgromadzonej podczas ostatnich opadów deszczu. Przewarstwiona jest zupełnie suchą, słabo przepuszczalną warstwą podeszwy - ekspert firmy zaleca, by głębokość następnych zabiegów uprawowych wykraczała ponad głębokość warstwy ornej. Podglebie jest piaszczyste, jednak zmagazynowało stosunkowo dużo wody z okresu zimowego i wczesnowiosennego. Korzenie pszenicy w poszukiwaniu wody w głębszych warstwach gleby spenetrowały profil aż do 123 cm głębokości. Dżdżownice potrzebne od zaraz W wierzchniej warstwie gleby, która powinna być najbardziej aktywną biologicznie, uwagę zwraca brak dżdżownic. Jak tłumaczył Piotr Kotowski, im więcej dżdżownic w glebie, tym lepiej. Nie tylko biorą udział w rozkładzie materii organicznej, ale również ułatwiają rozwój korzeni roślin uprawnych. - Kanały, którymi dżdżownice schodzą w dół, są bardzo istotne dla roślin o palowym systemie korzeniowym, takim jak rzepak. Dzięki kanałom utworzonym przez dżdżownice korzenie mogą dostać się bardzo głęboko i sięgnąć m.in. po składniki pokarmowe - mówił ekspert. Warto również dodać, że kaprofity, czyli odchody dżdżownic, stanowią swego rodzaju nawóz. Więcej informacji znajdziecie w filmie:

