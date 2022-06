W maju Ukraina wyeksportowała wszystkimi środkami transportu ponad 1,743 mln ton zbóż, nasion oleistych i produktów ubocznych. Było to 180 proc. kwietniowego wolumenu, poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Wzrost eksportu pszenicy z 9,2 tys. ton w kwietniu do 43,5 tys. ton w maju jest prawie 20-krotnie niższy rok do roku (857,8 tys. ton).

Eksport jęczmienia wyniósł łącznie 11,6 tys. ton, co prawie odpowiadało 11,8 tys. ton w kwietniu i spadło około 2 razy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Eksport kukurydzy wyniósł łącznie 959,35 tys. ton, co oznacza wzrost o 60 proc. miesić do miesiąca (601 tys. ton), ale spadł z 2,245 mln ton wysłanych w maju 2021 r.

Eksport nasion słonecznika wzrósł z 104 tys. ton w kwietniu do 341,8 tys. ton w maju, czyli prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do całego sezonu 2021/2022 (189,6 tys. ton).

Eksport soi wyniósł 66,62 tys. ton, co oznacza wzrost o 17 proc. miesiąc do miesiąca i prawie dwukrotny wzrost rok do roku (36,18 tys. ton).

Dostawy oleju sojowego wyniosły 16,08 tys. ton i prawie zrównały się z wielkością z kwietnia (16,38 tys. ton) w porównaniu z 20,6 tys. ton w maju 2021 r.

Eksport oleju słonecznikowego w maju wyniósł 202,65 tys. ton, wzrost o 56 proc. miesiąc do miesiąca, ale spadł z 501,8 tys. ton w porównaniu do maja 2021 r.

Eksport śruty słonecznikowej w maju wyniósł 101 tys. ton, co oznacza wzrost o 2,6 razy miesiąc do miesiąca. W maju 2021 r. Ukraina wyeksportowała 440 tys. ton śruty słonecznikowej.