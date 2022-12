Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Za „gospodarkę” CO2 będą odpowiedzialni także rolnicy. Jaki jest stan rzeczy?

Komisja Europejska pokłada ogromne nadzieje w rolnikach. Mają oni ratować klimat i działać na rzecz konsumentów.

W jaki sposób będą wynagradzani za dodatkowe obowiązki? Ile otrzymają? Skąd będą pochodziły pieniądze, które mają dostać za „ratowanie świata”? Ze Wspólnej Polityki Rolnej, a może od biznesu?

Czy to, co nadciąga będzie oznaczało dla nich udrękę i kolejne zmagania z przerośniętą publiczną administracją? Pytań jest bez liku.

– Rolnicy oczekują jasności w wielu tematach. Chcą, żeby politycy, którzy wyznaczają dla nich cele i stanowią prawo nic przed nimi nie ukrywali – komentują Iwona Dyba i Radosław Iwański. – Miejcie odwagę i wyłóżcie karty na stół, nie posiłkujcie się frazesami – dodają.

30 listopada br. – zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami – Komisja Europejska przypomniała, że usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery jest jednym z priorytetów unijnej polityki klimatycznej i że rolnicy zostaną wpisani w system „gospodarowania” dwutlenkiem węgla i innymi gazami cieplarnianymi. Do tych gazów oprócz dwutlenku węgla zaliczają się m.in. metan i podtlenek azotu, czyli związki bardzo bliskie rolnictwu. Wniosek Komisji Europejskiej ma doprowadzić do przyjęcia prawa, które da podstawy do zbudowania systemu, w którym kluczową rolę mają odgrywać producenci rolni.

Ostatnia prosta

Od kilku lat Komisja Europejska prowadzi konsultacje w powyższej sprawie. Grono jej ekspertów zrobiło już pierwsze analizy, a teraz Komisja poinformowała o dalszych działaniach w powyższej sprawie. Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji oraz Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa poinformowali o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Obaj panowie o usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowaniu go między innymi w glebie przez rolników mówili niewiele, bo większość czasu zajęło im przedstawianie założeń do zamknięte obiegu dla plastiku i opakowań z niego wytworzonych. Jednakże wcale to nie oznacza, że Komisja marginalnie traktuje walkę z gazami cieplarnianymi. Jest wręcz przeciwnie, prace nad systemem, w którym producenci rolni mają odgrywać kluczową rolę przyspieszą od przyszłego roku. Komisja – o czym poinformował Timmermans – powoła zespół ekspertów, który dokończy już wcześniej rozpoczęte prace. Z dotychczasowych doniesień, które płyną z Brukseli można ubolewać, że w te działania nie został dotychczas i jak się wydaje nie zostanie zaprzęgnięty departament Komisji Europejskiej, który bezpośrednio podlega Januszowi Wojciechowskiemu, komisarzowi ds. rolnictwa. Wydaje się, że gdy mowa o rolnikach i działaniach przez nich realizowanych to właśnie do komisarza ds. rolnictwa powinien należeć decydujący głos? Do tej pory ten system budują w Komisji ci, którzy są odpowiedzialni za środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe.

O co chodzi?

W rolnictwie węglowym nie chodzi o sadzenie drzewek. I bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby rolnicy zarabiali na nim. Za każdą zmagazynowaną przez nich tonę dwutlenku węgla mają być wynagradzani. Pieniądze – załóżmy, że tak będzie – popłyną do nich z różnych źródeł: ze Wspólnej Polityki Rolnej i od biznesu, który będzie zainteresowany pozyskiwaniem certyfikatów, żeby uwiarygodnić swoje prośrodowiskowe działania. Jak ten system będzie wyglądał? Wydaje się, że Komisja nie ma co do tej kwestii pełnego przekonania. Będzie odbywał się handel certyfikatami, czy też nie? Zespół, który powoła wypracuje także te zasady i zaproponuje rozwiązania legislacyjne.

Urzędnicy z Brukseli deklarują, że zaproponowane rozporządzenie znacznie poprawi zdolność UE do ilościowego określania, monitorowania i weryfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. To oznacza, że system będzie musiał być przejrzysty i pod kontrolą strony trzeciej, która będzie go monitorowała. Rozporządzenie, które określi ramy dla rolnictwa węglowego będzie wymagało od producentów ubiegających się o certyfikację usuwania dwutlenku węgla poddania się certyfikacji i sporządzenia planu zarządzania, w tym kompleksowego opisu działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla oraz planu monitoringu. To z kolei oznacza, że powstaną jednostki certyfikujące, które będą akredytowane przez krajowe jednostki akredytujące przeprowadzające audyty. Poza tym będzie prowadzony publiczny rejestr usuwania dwutlenku węgla.

Na tym etapie wiadomo, że działania jakie podejmie Komisja są niezbędne do zbudowania przyszłej polityki w tej dziedzinie, ze względu na konieczność usuwania setek milionów ton CO2 rocznie. Cel, na jaki wskazują urzędnicy to pochłanianie dwutlenku węgla z lądu na poziomie 310 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r. Te liczby niewiele mówią rolnikom. Ile z tego oni „pochłoną” i poprzez jakie praktyki?

Nie tyko dwutlenek węgla

Rolnictwo węglowe, o czym nie wolno zapominać, odnosi się do praktyk zarządzania całym gospodarstwem rolnym, które mają na celu łagodzenie zmian klimatu. Obejmuje ono zarządzanie ziemią, ale także żywym inwentarzem, wszystkimi rezerwuarami węgla w glebie, materiałami i roślinnością. Rolnicy nie od dziś są obciążani emisjami metanu (CH4) i podtlenkiem azotu (N2O). Dotychczasowe materiały i analizy, które zgromadziła Komisja Europejska w kwestii usuwania dwutlenku węgla przez rolników wskazują na szerokie spektrum działań, jakim powinna zając się Bruksela. Obejmują one nie tylko usuwanie węgla (sekwestrację i trwałe składowanie węgla w glebie i biomasie) i zapobieganie utracie już zmagazynowanego węgla, ale także redukcje emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw rolnych.

Nad rolnikami „wiszą” tak zwane BAT-y, o czym „Farmer” już donosil. Rolnicy zajmujący się chowem zwierząt, będą musieli dostosować się do wymagań BAT (ang. best available technology - najlepsze dostępne techniki). to zgodnie z unijną dyrektywą IPPC standard służący dziś określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Równolegle trwają właśnie dyskusje na tym, jakie standardy powinny być przyjęte w ramach BAT, aby przyczyniły się do redukcji emisji zanieczyszczeń w rolnictwie, w tym głównie w hodowli zwierząt.

O jakich pieniądzach mowa i za co?

Rolnictwo węglowe to również model biznesowy, który ma na celu zwiększenie skali łagodzenia zmiany klimatu poprzez płacenie rolnikom za wdrażanie przyjaznych dla klimatu praktyk zarządzania gospodarstwem. Finansowanie może przyjść z funduszy publicznych, takich jak wspólna polityka rolna lub ze źródeł prywatnych. Te różne źródła finansowania mają oferować rolnikom różne możliwości za realizację celów klimatycznych.

Praktyki o największym potencjale, które już stosują rolnicy i które będą rozwijali od nowego roku zgodnie z ekoschematem rolnictwo węglowe zdefiniowanym w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej obejmują: nie pozostawianie gołej ziemi, ulepszony płodozmian (np. poprzez włączenie roślin strączkowych), utrzymywanie użytków zielonych bez zaorania, zamiana gruntów ornych na użytki zielone, rolnictwo organiczne oraz zarządzanie pastwiskami i użytkami zielonymi (na przykład poprzez optymalizację zagęszczenie obsady lub renowację użytków zielonych).

Zarządzanie składnikami pokarmowymi będzie koncentrowało się na działaniach, które pozwalają uniknąć emisji N2O, które wynikają ze stosowania nawozów i obornika. Na pewno na sile przybierze rolnictwo precyzyjne, które będzie miało za zadanie ograniczenie emisji wynikających ze stosowania nawozów syntetycznych. Kluczowe strategie będą odnosiły się do planowania składników odżywczych oraz poprawy czasu i aplikacji nawozów w celu uniknięcia przenawożenia.

Nie da się ukryć, że rolnictwo węglowe zyskało w ostatnich latach coraz większą uwagę, co odzwierciedla potrzebę rolnictwa, aby zarówno przyczyniało się ono do realizacji celów UE w zakresie klimatu, jak i przystosowało się do skutków zmiany klimatu. Jak będzie wyceniane usuwanie dwutlenku węgla i jego składowanie w przyszłości? Komisja nie przedstawiła jeszcze propozycji. Czy to wynagrodzenie będzie zbliżone do płatności zarysowanych w ekoschemacie rolnictwo węglowe?

Uwaga na zagrożenia

– Rolnicy oprócz tego, że produkują żywność będą ratowali klimat. Wzrośnie ich rola, która dziś już jest nie do przecenienia. Czy udźwigną na swoich barkach pokładane w nich nie tylko same nadzieje, ale i obowiązki? – komentuje wniosek Komisji Europejskiej Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl. – Diabeł tkwi w szczegółach i dziś trudno jednoznacznie powiedzieć, czy rolnicy podołają – dopowiada Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmer”.

Obydwoje zgadzają się, że cel wniosku (ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla) wpisuje się we współczesne świat. – Aby rolnictwo węglowe stało się opłacalnym i niezawodnym źródłem dochodu dla rolników, potrzebuje godnego zaufania systemu certyfikacji, który zapewni zaufanie rynku i opinii publicznej – dodają.

System certyfikacji nie może być obciążeniem administracyjnym – im mniej czasu, kosztów, formalności, biurokracji i kontroli, tym lepiej. Praktyki powinny być łatwe do zastosowania w terenie, z jasnymi zasadami i kryteriami, których należy przestrzegać, co powinno budować solidną podstawę do podjęcia przez rolników decyzji biznesowej. Mówiąc najprościej, aby był on atrakcyjną alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, rolnictwo węglowe musi być zarówno opłacalne, jak i praktyczne. Dotyczy to tak samo podnoszenia dobrostanu zwierząt przez rolników. Żeby takie działanie miało sens, musi się ono przede wszystkim opłacać rolnikom.

– Rolnictwo węglowe może być stanowić wartość dodaną do produkcji rolnej, ponieważ może zapewnić dodatkowe korzyści producentom, ale także te ekosystemowe (przynosić korzyści klimatyczne – ale także dla gleby, wody, różnorodności biologicznej) – uważają Dyba i Iwański. W systemie certyfikacji ważne jest, aby te korzyści były brane pod uwagę przy kalkulacji wartości działań – jeśli rolnicy przynoszą dodatkowe korzyści dla społeczeństwa powinni otrzymać dodatkową nagrodę – konkludują redaktorzy naczelni.

Zapraszamy do obejrzenie kolejnej porcji komentarzy dotyczących wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rolnictwa węglowego w serii „Iwan w Dybach”. Jakie są Wasze opinie w tej sprawie. Zapraszamy do komentowania.