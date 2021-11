W Rosji zebrano 125 mln ton zboża, a jego eksport spadł o 23 proc.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, do 22 listopada rosyjscy rolnicy zbierali zboża i rośliny bobowate z obszaru 45,2 mln ha. Wielkość produkcji sięgnęła 125,4 mln ton zboża.

W szczególności rolnicy zebrali 78,6 mln ton pszenicy z 27,8 mln ha. Również zebrano 18,9 mln ton jęczmienia z 7,9 mln ha, 15 mln ton kukurydzy na ziarno z 2,7 mln ha, 1,2 mln ton ryżu z 183,1 tys. ha.

Rolnicy zebrali też 3 mln ton rzepaku z 1,6 mln ha, 15,3 mln ton słonecznika z 9,6 mln ha i 4,9 mln ton soi z 3 mln ha.

Ponadto rolnicy zebrali 40,2 mln ton buraków cukrowych z obszaru 984,2 tys. ha.

Rosyjscy rolnicy posiali też oziminy na 18,3 mln ha z planowanych 19,5 mln ha.

Według Federalnej Służby Celnej od 1 lipca do 18 listopada Rosja wyeksportowała 17,6 mln ton zboża (bez dostaw do krajów EUG), czyli o 23 proc. mniej ok do roku.

Rosja ograniczyła eksport wszystkich kluczowych gatunków zbóż. W szczególności wyeksportowano 14,8 mln ton pszenicy (-21,6 proc. mniej), 2 mln ton jęczmienia (-34,3 proc.) i 0,6 mln ton kukurydzy (-13,8 proc.).

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje eksport zboża w sezonie 2021/2022 na poziomie 45-48 mln ton.