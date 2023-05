Od momentu ogłoszenia dopłat do sprzedawanego zboża ceny spadają niemal codziennie. Fot. shutterstock

W ostatnich dniach wiele punktów skupowych przeżywa niemal oblężenie. Na rynku pojawiło się sporo towaru przechowywanego od żniw.

Zainteresowanie sprzedażą zbóż wzrosło, ale ceny dynamicznie spadają

System dopłat do zbóż według wielu rolników jest zbyt mało czytelny

Drugie żniwa w skupach

Na południu Polski zainteresowanie sprzedażą zbóż wzrosło skokowo. O ile jeszcze dwa - trzy tygodnie temu ruch w punktach skupowych był w zasadzie niewielki, to od końcówki kwietnia w wielu firmach ustawiają się kolejki. Pracownicy firm skupujących ziarno przyznają, że zainteresowanie sprzedażą jest dość wysokie, dodając jednocześnie, że ruch momentami jest większy niż podczas żniw. Z pewnością informacje o dopłatach do sprzedanego towaru wpływają na decyzje rolników. Jest jednak jedno “ale”.

System dopłat do sprzedawanych zbóż został skomplikowany do granic możliwości. Z rozmów z rolnikami wynika, że mało kto z nas orientuje się na jakich zasadach dopłaty mają funkcjonować. W zagmatwanym systemie gubią się również przedstawiciele firm skupowych, ale i instytucji państwowych. W istocie system dopłat do zbóż - skoro już powstał - mógł funkcjonować dużo prościej. Wystarczyło chociażby wprowadzić cenę bazową i odnosić się do niej podejmując decyzję o przyznaniu pomocy. Przy obecnych zasadach trudno się doliczyć ile tak naprawdę zapowiadanej pomocy rolnik ma uzyskać.

Inna sprawa, że rolnicy wspominają, że dopłaty nie są celem - słusznie domagają się jednak uczciwej ceny za wyprodukowany towar. W każdym gospodarstwie da się usłyszeć, że doprowadzono do takiej sytuacji, że nasze rolnictwo nie może konkurować z produkcją ukraińską i tańszym zbożem zza wschodniej granicy. Rolnicy w większości podkreślają także, że w jaki sposób możemy konkurować z towarem ukraińskim, gdzie normy produkcyjne są znacznie mniej restrykcyjne niż w Polsce.

Rekordowa pomoc? Raczej rekordowe zamieszanie w rolnictwie

Przekaz idący w świat jest taki, że to rekordowa pomoc dla polskiego rolnictwa. Tymczasem w istocie doprowadzono do rekordowego zamieszania w polskiej branży rolnej. Pomoc jest w tej chwili potrzebna. Ale przy obecnych niskich cenach - również rekordowych - jest to de facto tylko częściowa rekompensata.

A po jakich cenach sprzedawane są zboża? Pszenica konsumpcyjna leci na łeb na szyję - ceny oscylują w granicach 830 - 860 zł/t. Pszenica paszowa wyceniana jest na 800 - 820 zł/t. Jęczmień na południu kraju oscyluje w granicach 650 - 720 zł/t, podobnie pszenżyto. Są to ceny na granicy opłacalności - i to na dobrych stanowiskach, gdzie można uzyskać w miarę satysfakcjonujące plony. Na słabszych ziemiach przy takich wycenach mamy “dokładkę” do interesu.

Pamiętajmy, że magazyny nie są "z gumy" i przy wysokiej podaży towaru w pewnym momencie może powstać zator - czy to w firmach skupowych czy też w kolejnych częściach procesu logistycznego.

W poniedziałek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus informował, że 30% zboża zmagazynowanego przez rolników zostało już wyeksportowane. Minister podkreśla, że wierzy, iż uda się przygotować rolników do nowych zbiorów. Tylko że problem tkwi także gdzie indziej - o jakim przygotowaniu mówimy? Głównym problemem przed jakim stoją polskie gospodarstwa to absurdalnie niskie ceny. Oczywiście - zwolnienie magazynów i możliwość ciągłej sprzedaży powinno pomóc w lepszych wycenach zbóż. Trzeba jednak rozstrzygnąć inny problem i tak zorganizować możliwości produkcji rolnej w kraju, by ta - dosłownie - nie była zasypywana towarem zza wschodniej granicy. Teoretycznie pewne kroki zostały poczynione, tylko czy nie za późno?