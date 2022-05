GUS szacuje wstępnie, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest mniejsza od ubiegłorocznej o ok. 3,1% (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 4,4 mln ha. Mniej więcej o tyle samo zmniejszyła się powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku. Będzie więcej kukurydzy na polach?

GUS przedstawił wiosenną ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych.

Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacował na około 4,4 mln ha, tj. o około 3,1% mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym:

pszenicy ozimej ponad 2,1 mln ha,

żyta około 0,8 mln ha,

jęczmienia ozimego około 0,3 mln ha,

pszenżyta ozimego około 1,2 mln ha.

Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie około 0,3 mln ha, natomiast powierzchnia zasiewów buraków cukrowych szacowana jest na ponad 0,2 mln ha.

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2022 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów zbóż ozimych jest lepszy od ubiegłorocznego: stan zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna.

Czy mniejsza powierzchnia pod zbożami ozimymi oznacza, że będzie więcej kukurydzy na polach? Tego jeszcze GUS nie zdążył wyszacować, wiemy tylko tyle z najnowszego komunikatu, że stan zbóż jarych oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego wyżej lub na poziomie oceny ubiegłorocznej (owies). Stan rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. na poziomie oceny ubiegłorocznej.

Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

W bieżącym roku łączne straty w powierzchni zasiewów ozimin były niewielkie, na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był na ogół dobry. GUS ocenia, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania łącznie ok. 3,6 tys. ha powierzchni zasianej zbożami ozimymi tj. ok. 0,1% powierzchni zbóż ozimych, w tym:

około 1,4 tys. ha pszenicy ozimej (w 2021 r. – 2,6 tys. ha),

żyta blisko 0,5 tys. ha (w 2021 r. – 1,5 tys. ha),

jęczmienia ozimego ok. 0,5 tys. ha (w 2021 r. – 1,0 tys. ha),

pszenżyta ozimego blisko 1,0 tys. ha (w 2021 r. – 6,0 tys. ha).

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego zaorana i zakwalifikowana do zaorania wyniosła ok. 1,1 tys. ha, tj. 0,1 % powierzchni zasianej jesienią (w 2021 r. – zaorano ok. 3,1 tys. ha).

Według oceny rzeczoznawców terenowych GUS, główną przyczyną zaorywania plantacji upraw ozimych w bieżącym roku były głównie szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną oraz mała obsada roślin na 1 m2. Największe straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim, natomiast w rzepaku i rzepiku w województwie warmińsko-mazurskim (szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną, błędy agrotechniczne oraz uszkodzenia mrozowe).

Trwałe użytki zielone i plantacje koniczyny

Zima nie spowodowała szkód na trwałych użytkach zielonych, a ich stan po zimie był na ogół dobry, oceniony obecnie na poziomie roku ubiegłego. Niekorzystnym zjawiskiem dla wegetacji trwałych użytków zielonych występującym w okresie wiosny były kwietniowe chłodne dni i noce. Powodowały one gorsze krzewienie się traw oraz przejściowo mniejszą intensywność przyrostu zielonej masy.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu łąk trwałych wahały się od 4,2 stopnia w województwie podkarpackim do 3,1 stopnia w województwie łódzkim.

W przekroju wojewódzkim oceny stanu pastwisk wahały się od 4,1 stopnia w województwie podkarpackim do 3,1 stopnia w województwie łódzkim, natomiast oceny stanu koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszankach z trawami wahały się od 4,3 stopnia w województwie podkarpackim do 3,2 stopnia w województwie warmińsko-mazurskim.

Straty w ziemniakach

Do przechowywania w okresie zimy 2021/2022 przeznaczono około 4,0 mln t ziemniaków, tj. ok. 56% zbiorów z 2021 r. Straty w przechowywanych ziemniakach szacuje się nieco wyżej niż w roku poprzednim – na blisko 12% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania.

Największe straty w przechowywanych ziemniakach odnotowano w województwach: podkarpackim - ok. 19,0% oraz łódzkim ok. 13,0%, a najmniejsze w województwach: mazowieckim – ok. 8,9% oraz kujawsko-pomorskim - ok. 8,0%.