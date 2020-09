W tym roku zbierzemy ponad 33 mln ton zbóż!

Zbiory zbóż ogółem będą o ok. 15% większe od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 33,3 mln ton - podał w najnowszym szacunku GUS.

To będzie udany rok w produkcji zbóż w naszym kraju. Jak wynika z najnowszego przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r. GUS - zbiory zbóż ogółem będą o ok. 15% większe od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 33,3 mln ton!

Wyjątkowo częste opady deszczu w czerwcu i lipcu zapewniły dobre uwilgotnienie gleby i miały korzystny wpływ na wypełnienie ziarna zbóż, zwiększając jednocześnie ich potencjał produkcyjny. Lokalnie w pierwszej dekadzie lipca rozpoczęto żniwa jęczmienia ozimego, a w drugiej dekadzie miesiąca obserwowano koszenie pojedynczych plantacji żyta. Prace żniwne powszechnie prowadzono w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia. Ciepła, słoneczna i na ogół bezdeszczowa pogoda w pierwszej połowie sierpnia sprzyjała przeprowadzaniu żniw. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych.

GUS ocenia się, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - około 7,2 mln ha, z tego:

- pszenicy około 2,5 mln ha,

- żyta około 1,0 mln ha,

- jęczmienia około 1,0 mln ha,

- owsa około 0,5 mln ha,

- pszenżyta około 1,3 mln ha,

- mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 42,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 15%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 40,2 dt/ha, tj. w stosunku do ubiegłorocznych więcej o 5,0 dt/ha (o 14%).

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 44,0 dt/ha, tj. o 4,7 dt/ha (o 12%) więcej od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 34,1 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 19%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,9 mln t, tj. o 3,8 mln t (o 15%) więcej niż w roku 2019.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 19,4 mln t, tj. o 2,1 mln t (o 12%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 9,6 mln t, tj. o 1,7 mln t (o 21%) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.