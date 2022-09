Już w piątek 30.09 o godz. 13:00 na portalu farmer.pl odbędzie się webinar "Wapno + słoma = najtańsze nawożenie", którego partnerem jest Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. Merytoryczną opiekę nad tym wydarzeniem obejmie prof. Stanisław Pietr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Co na słomę?

Ścierniska po zbiorach roślin uprawnych wręcz proszą o wapnowanie. Główne powody są dwa: po pierwsze duży odsetek gleb w Polsce wciąż charakteryzuje się zakwaszeniem, co negatywnie wpływa na wszystkie ich właściwości, pogarsza efektywność stosowanych nawozów mineralnych i ogranicza wykorzystanie potencjału plonowania roślin. Po drugie - zastosowanie wapna może wspomóc mineralizację pozostawionej na polu słomy. W wielu gospodarstwach ze względu na wysokie ceny nawozów rolnicy skłaniają się ku rezygnacji ze stosowania azotu na ściernisko na rzecz nawozów wapniowych. Zwolennicy tego rozwiązania zwracają uwagę na korzystny wpływ wapna na liczebność bakterii niezbędnych do sprawnego rozkładu resztek pożniwnych oraz niwelacji toksycznego oddziaływania produktów rozkładu słomy. Dobrze rozłożona słoma to z kolei źródło cennej materii organicznej oraz składników pokarmowych.

Zapraszamy na wykład

W piątek 30.09.2022 r. na portalu farmer.pl odbędzie się webinar "Wapno + słoma = najtańsze nawożenie". Podczas spotkania prof. dr. hab. Stanisław Pietr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wygłosi wykład, w którym przybliży zalecenia dotyczące stosowania nawozów wapniowych na ściernisko oraz poruszy zagadnienia związane z wpływem wapna na rozkład resztek pożniwnych. Nie zabraknie także praktycznych porad z zakresu ekonomicznych aspektów wapnowania w dobie drogich i słabo dostępnych nawozów mineralnych.

Ponadto podczas trwania spotkania będzie istniała możliwość zadania pytań ekspertowi, na które odpowie podczas trwania webinaru.

Czas trwania spotkania: 45-60 minut

Już teraz zapraszamy Was na piątkowy webinar, bądźcie z nami!