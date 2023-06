Agrosimex to firma zaopatrująca rolnictwo od 1991 roku, kiedy to została założona w zagłębiu sadowniczym okolic Grójca i Warki. Zajmuje się przede wszystkim dystrybucją środków produkcji dla rolnictwa, sadownictwa i warzywnictwa, oferując również doradztwo rolnicze, programy ochrony i nawożenia czy diagnostykę laboratoryjną gleb, wody i materiału roślinnego.

Na polu w Żebrach-Kordach mogliśmy oglądać 5 odmian pszenicy ozimej – Apexus, Venecja, RGT Provision, Kariatyda oraz Fenomen. Pierwsza i ostatnia z nich to pszenice ościste, dedykowane na słabsze stanowiska, z problemami z dziką zwierzyną, zdobywające rosnący udział w rynku.

Apexus to odmiana oścista o dużej zawartości białka i dużej odporności na choroby. Dedykowana jest na słabsze stanowiska, a względem innych odmian ościstych ma bardzo duży potencjał plonowania.

Venecja jest odmianą dedykowaną na dobre stanowiska, gdzie odwdzięcza się stabilnym plonowaniem i wysoką jakością ziarna. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością i odpornością na choroby, a także dobrze regeneruje się po uszkodzeniach. Nadaje się do uprawy na mozaikach, a także dobrze znosi późne siewy, nawet w połowie grudnia.

RGT Proviosion to odmiana dla rolników oczekujących dużego potencjału plonowania. Dla jego pełnego wykorzystania konieczne są dobre stanowiska o uregulowanym odczynie gleby. Odmiana charakteryzuje się również dobrą zimotrwałością.

W kontekście zbilansowanego nawożenia i jak najlepszego wykorzystania potencjału plonowania roślin, duży nacisk został położony na prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych, będących źródłem makro- i mikroelementów, a także cennej materii organicznej.

- Musicie pamiętać, że zagospodarowanie resztek pożniwnych to nie tylko zostawienie ich na polu, ale też rozdrobnienie, wymieszanie z glebą i zastosowanie środków wspomagających rozkład. To może być azot, wapno albo preparaty biologiczne, ale przede wszystkim wilgoć. Zmieszanie z glebą to nie może być zaoranie od razu po żniwach, bo wtedy stwarza się warunki beztlenowe, te resztki gniją i nic dobrego z tego nie wynika. Na ich rozkład pozytywny wpływ mają kwasy huminowe i fulwowe. Na rynku jest teraz całe mnóstwo różnych preparatów, które mają dawać niesamowite efekty, ale pamiętajcie, że najlepszy nawóz to obornik, a najlepszy biostymulator to woda – mówi Tomasz Piotrowski z działu nawozów firmy Agrosimex.