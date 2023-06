Sezon spotkań polowych organizowanych przez firmy z branży rolniczej trwa w najlepsze. Jest to doskonała okazja, aby zobaczyć na żywo oferowane rozwiązania, dopytać ekspertów o nurtujące nas kwestie czy wymienić doświadczenia. 6 czerwca byliśmy obecni na Warsztatach Polowych organizowanych przez firmę Chemirol. Jakie atrakcje zostały przygotowane dla klientów?

Warsztaty polowe, jak podaje firma Chemirol, to miejsce, gdzie można poszerzyć swoją wiedzę praktyczną. Na poletkach doświadczalnych prezentowane są odmiany rzepaku i zbóż, technologie ochrony roślin, nawożenia i biostymulacji. Ponadto w wydarzeniu wzięły udział spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, dzięki czemu mieliśmy okazję zobaczyć nowości w ofercie maszyn rolniczych marki Unia czy pobierania próbek glebowych przez firmę AT.

Idea warsztatów polowych

O ideę warsztatów polowych zapytaliśmy Alicję Malewicz-Pełczyńską, dyrektor marketingu w firmie Chemirol.

- Warsztaty polowe w Chemirolu to jest dla nas święto rolnictwa. W jednym miejscu gromadzimy klientów, żeby im pokazać po pierwsze technologie, którymi dysponujemy, po drugie, efekty, jakie przynoszą na uprawach, a po trzecie, same uprawy. Idea warsztatów polowych jest taka, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie, zgromadzić tak zajętych ludzi, jakimi są rolnicy i przekazać im w skondensowany sposób to, co jest najważniejsze w danym sezonie. Pracownicy oddziału zakładają poletka i dbają o nie przez cały sezon, żeby rolnicy mogli przyjechać, dotknąć, zobaczyć to na żywo, a nie tylko w katalogu. To jest też moment, kiedy nasi klienci mogą się spotkać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami –mówi Alicja Malewicz-Pełczyńska.

Program „idę po rekord”

Podczas warsztatów polowych wielokrotnie pojawił się temat programu „idę po rekord”. Jak wyjaśniła dyrektor marketingu, jest to darmowy program, polegający na dzieleniu się wiedzą. Rolnikowi, który zapisze się do programu, firma Chemirol przesyła komunikaty, technologie czy recepty na zagrożenia, które się pojawiają w uprawach.

- Naszą wiedzę możemy bardzo szybko wytransferować w formie SMSa czy e-maila do osób, które w tym programie uczestniczą. To jest autorska sprawdzona technologia, która rzeczywiście daje bardzo wysoki plon, a jednocześnie pozwala go ekonomicznie uzasadnić. Często jest tak, że wysokie wyniki można osiągnąć, ale bardzo wysokim kosztem, a u nas przede wszystkim chodzi o to, żeby z tego plonu jak najwięcej zostało w kieszeni rolnika. Przyświeca nam taka idea, że dobre rozwiązania nie muszą być drogie – mówi Tomasz Szczepanek, dyrektor grudziądzkiego oddziału firmy Chemirol.

Badania gleby

Badania gleby to ostatnio temat na czasie. Chodzi zarówno o rosnącą świadomość odnośnie dostosowania nawożenia do zasobności gleb, jak i o nowe formy dopłat, dla których warto mieć aktualne wyniki prób glebowych. W grupie kapitałowej Chemirol w tej branży działa firma AT. Mieliśmy okazję rozmawiać z jej prezesem zarządu, Mateuszem Budzińskim. Warto zaznaczyć, że zapytany o czas oczekiwania podkreślił, że zainteresowanie jest obecnie bardzo duże, a wydajność laboratorium ograniczona, przez co ważne jest, żeby badanie gleby planować z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na otrzymanie wyników przed zastosowaniem nawozów.

Mateusz Budziński, prezes zarządu firmy AT, zajmującej się badaniem gleby, fot. Maciej Sacha

- Bez informacji odnośnie zasobności gleby i jej odczynu nie ma możliwości, żeby precyzyjnie dobierać dawki nawożenia, bo bez tego działamy „na oko”, przez co w jednym miejscu dajemy za mało, a w drugim za dużo. Ideą badań gleby jest to, żeby podnosić efektywność nawożenia poprzez to, że uzyskujemy informacje odnośnie zróżnicowanego zapotrzebowania pól lub ich fragmentów na poszczególne składniki pokarmowe. Tam, gdzie zasobności są wysokie, możemy obniżyć dawki nawożenia i tam, gdzie zasobności są zbyt niskie, wiemy, że trzeba dołożyć więcej. Dzięki temu z jednej strony możemy zoptymalizować koszty produkcji, a z drugiej wiemy, jak zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju. Podstawowe badanie gleby obejmuje oznaczenie pH i zasobności w fosfor, potas, magnez. Rolnik może również zdecydować się na rozszerzenie tych badań o mikroelementy, o zawartość próchnicy, o skład granulometryczny. Może też dodatkowo oznaczyć zawartość wapnia odżywczego czy azotu mineralnego – mówi Mateusz Budziński.

Polski robot do uprawy kukurydzy

Tegorocznym nowym nabytkiem w grupie kapitałowej Chemirol jest producent maszyn rolniczych Unia, stąd też maszyny tej marki mogliśmy oglądać podczas warsztatów polowych. Obok doskonale znanych produktów, jak maszyny uprawowe, opryskiwacz czy rozsiewacz do nawozów, Unia zaprezentowała również bardzo ciekawą nowość, jaką jest robot do uprawy kukurydzy. Jak mówią twórcy urządzenia, jest to autonomiczny pojazd umożliwiający siew i odchwaszczanie kukurydzy, zarówno chemiczne, jak i mechaniczne.

Robot do uprawy kukurydzy, fot. Maciej Sacha