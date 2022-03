Warunki wymagane wiosną do skutecznego zabiegu herbicydowego w zbożach

Generalną zasadą wiosennego odchwaszczania zbóż powinno być wykonanie zabiegów herbicydowych jak najwcześniej, aby odpowiednio szybko wyeliminować chwasty, które we wczesnych fazach rozwojowych są łatwiejsze do zwalczenia. Większość herbicydów dostępnych na rynku do optymalnego działania wymaga temperatur w zakresie od około 10 do 15 ˚C. Należy pamiętać, aby nie wykonywać „odchwaszczania” na kilka dni przed jak i na kilka dni po wystąpieniu przymrozków. Bardzo ważne są także zastosowane środki ochrony roślin, najlepiej działające na szerokie spektrum chwastów, a zwłaszcza tych „trudnych”

Analizując dobór odpowiedniego rozwiązania wiosennego na pewno powinniśmy brać pod uwagę to z jakimi chwastami musimy się zmierzyć na polu. Duże wysycenie płodozmianu zbożami powoduje zwiększone zagrożenie występowania trudnych do zwalczania zimujących chwastów dwuliściennych jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty rumianowate, rdesty czy samosiewy rzepaku. Formy ozime chwastów są nie tylko zagrożeniem dla aktualnej uprawy, ale również znacznie zwiększają zapas nasion w glebie, kiełkujących w uprawach następczych.

Nie powinniśmy nie doceniać także jarych gatunków chwastów jak np. komosa biała czy wieloletnich jak ostrożeń polny, które również bardzo skutecznie mogą konkurować o wodę i pokarm z roślinami uprawnymi. Coraz większym zagrożeniem na wielu polach jest pojawienie się biotypów odpornych i to nie tylko Miotły zbożowej czy Wyczyńca polnego ale również Maków i Chabra bławatka. Nowe technologie uprawy innych gatunków jak. np. rzepaku odpornego na działanie substancji z grupy sulfonylomoczników (Clearfield) powoduje, że skuteczne zwalczanie ich samosiewów w zbożach staje się również nie lada wyzwaniem.

Dlatego aby zminimalizować ryzyko „nietrafionego” zabiegu warto rozważyć wybór rozwiązania skutecznego w walce z „trudnymi” chwastami także tymi uodpornionymi ale również elastycznego pod względem terminu stosowania. Na pewno doskonałą odpowiedzią na coraz większe problemy w zwalczaniu chwastów dwuliściennych w zbożach wiosną będzie Saracen Power, który jest gotowym pakietem herbicydowym będącym połączeniem dobrze znanego Saracenu Max 80 WG z nie mniej popularnym Agritoxem 500 SL. Połączenie to gwarantuje skuteczną walkę z wieloma chwastami określanymi jako trudne do zwalczania. Za końcowy sukces odpowiadają tutaj aż 3 substancje aktywne: florasulam, tribenuron metylowy należące do grupy inhibitorów ALS oraz MCPA przynależne do grupy fenoksykwasów. Dodatkową, niezaprzeczalną zaletą takiego połącznia obu preparatów jest to, że substancje aktywne w nich zawarte należą do różnych grup chemicznych co minimalizuje ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy wpisując się w strategię antyodpornościową zgodną z Dobrą Praktyką Rolniczą. Decydując się na zastosowanie pakietu Saracen Power można sobie w znacznym stopniu ułatwić przeprowadzenie wiosennej ochrony zbóż. Saracen Power można stosować w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym razem jako mieszanina zbiornikowa lub solo w zależności od potrzeb od fazy 3go rozkrzewienia do fazy 3go kolanka.

Saracen Power jako pakiet przeznaczony jest na powierzchnie 2 – 2,5 ha.