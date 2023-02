Niektóre gatunki warzyw wymagają uprawy z rozsady. Gwarantuje ona przede wszystkim pewny i jakościowy plon, jednak jakość wiąże się też z ceną. Jakie są koszty rozsady warzywnej? Czy warto na nią postawić?

Najczęściej uprawiane z rozsady są rośliny ciepłolubne, bądź o długim okresie wegetacji. Są to m.in. pomidor, papryka, seler, czy warzywa kapustne. Rozważając o uprawie warzyw na wczesne plonowanie (sałata, dynia, cukinia, ogórek) mamy pewność „przyjęcia” uprawy, co szczególnie przy plantacjach nienawadnianych, zyskuje w ostatnich latach dość ubogich w opady.

Co przemawia za rozsadą?

Na uprawę warzyw z rozsad, od wielu lat stawia Andrzej Czarnecki. Posiada on ponad 20-letnie doświadczenie w ekologicznej uprawie warzyw i owoców. Jak przyznaje, dobra rozsada to przede wszystkim pewność powodzenia plantacji, zdrowe rośliny i czas zaoszczędzony na wyprodukowanie własnej rozsady.

-Niektóre warzywa trzeba zrobić z rozsady – przede wszystkim kapustne czy sałaty, co wychodzi korzystniej. Produkcja bezpośrednio do gruntu niesie za sobą ryzyko. Przykładowo w uprawie brokuła czy kapusty, najpierw wysiewa się nasiona do gruntu, potem przykrywa je włókniną, aby śmietanka czy inne szkodniki nie dostały się do młodej rozsady. Kolejno goły korzeń szybko wysadza się bez bryłki korzeniowej do gleby. W całym cyklu produkcji „na własną rękę”, mimo wszystko możliwość niepowodzenia jest wysoka – wyjaśniał Czarnecki.

Zdaniem producenta, wiele przemawia za stosowaniem gotowych rozsad.

-Zaletą rozsady jest tzw. bryłka korzeniowa. Roślina wysadzona z takiej rozsady posiada zasób wilgoci, można ją dodatkowo podlać przed wysadzeniem nawozami, czy np. humusem. A przy wysadzaniu do gleby 99% roślin przyjmuje się. Może być i środek lata z wysokimi temperaturami, jak przy uprawie brokuła, a sadzonka i tak się przyjmie. Dodatkowo ogromną zaletą jest szybszy czas produkcji. Nie trzeba samemu wysiewać nasion oraz pilnować przed szkodnikami. Produkując rozsadę samodzielnie zawsze trzeba wysiać kilkanaście procent więcej nasion niż z gotowej rozsady, przewidując że jakiś procent z nich nie wyrośnie – dodawał.

Jakie są ceny rozsady warzywnej?

Porównując koszty za sam zakup nasion do zakupu rozsady – jej cena zawsze będzie wyższa. Jest to kwestia gatunku rośliny, wybranej odmiany, czy też oferty cenowej firmy.

Średnie ceny rozsad różnią się na poszczególnych ofertach internetowych. Zapytaliśmy więc producentów rozsad warzyw o koszty takich sadzonek. Informacje uzyskaliśmy od firmy „Gospodarstwo Ogrodnicze T.Mularski”.

Każda z cen zawiera koszt nasion i transportu oraz odbiór tac po wysadzeniu. Średnie ceny (netto) wynoszą:

-Brokuł - rozsada w tacy 240 komórek, średnia cena netto w kwietniu 205 zł za 1000 szt. Przy zamówieniu rozsady zaprawionej przeciw śmietce, dopłata wynosi 35 zł do 1000 szt. Cena rozsady zawiera koszt nasion i transport pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego - jedna paleta jednej odmiany tj. 12320 szt.

-Pomidor - rozsada w tacy 150 komórek, średnia cena netto wynosi około 230 zł netto za 1000 szt. Minimum logistyczne to 1 paleta tj. 7168 szt.

-Seler - rozsada w tacy 240 komórek, średnia cena w kwietniu to 230 zł za 1000 szt., a w maju 200 zł, minimum to również jedna paleta jednej odmiany tj. 12320 szt.

-Sałata - produkowana jest w kostce torfowej 4 cm*4 cm*4 cm umieszczana w skrzynce po 150 szt. , minimum do zamówienia to jedna paleta 100 skrzynek. Średnia cena w marcu to 340 zł, w kwietniu 290 zł, od maja do końca sezonu ok 250 zł za 1000 szt.