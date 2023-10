Początek tygodnia przyniósł spadki w skupach. Na polach w południowo - zachodnich regionach kraju wciąż do skoszenia pozostaje dość dużo kukurydzy. Z rynku dochodzą wieści, że wiele dostaw nie uzyskuje parametrów na cele młynarskie.

Na początku tygodnia obserwujemy ponownie delikatny spadek cen w skupach

W opinii części firm zajmujących się obrotem ziarna w tym sezonie mniej kukurydzy może być przeznaczone na grys

Na polach wciąż dużo kukurydzy, ceny idą w dół

Początek tygodnia przyniósł ponowne spadki w skupach kukurydzy. Na Dolnym Śląsku ziarno o wilgotności 30% wyceniane jest na 400 - 430 zł/t, przy czym większość skupów trzyma się poziomu cenowego 410 -420 zł/t. Dostarczany towar ma generalnie wilgotność poniżej 30%, aczkolwiek niższe temperatury i pojawiające się przelotne opady deszczu skutecznie hamują oddawanie wody. Wilgotność w zasadzie przestała spadać - pojawiają się kukurydze o wilgotności 21 - 22%, aczkolwiek najczęściej rolnicy dostarczają surowiec w granicach 27 - 31%.

Dodajmy, że ceny na południowym zachodzie i tak są często wyższe o nawet 50 zł/t w porównaniu do stawek we wschodniej części kraju.

Zauważmy, że pomimo dość szybkiego startu żniw kukurydzianych i szczytu zbiorów przed dwoma, trzema tygodniami, na polach wciąż pozostaje wiele kukurydzy. Jest tu kilka czynników, które mają wpływ na taki stan rzeczy. Ograniczone moce punktów skupowych powodują, że suszarnie są dość szybko zasypane. Ponadto część firm już zrezygnowała ze skupu i dostawy kukurydzy koncentrują się w kilku firmach. Z kolei rolnicy dysponujący własnymi suszarniami niejednokrotnie zbiory rozbijają na kilka części - licząc także na obniżenie wilgotności ziarna jeszcze na polu, by zmniejszyć nieco wysokie koszty suszenia.

Kukurydza ma gorsze parametry jakościowe? Skupy narzekają na niską przydatność ziarna na grys

Ceny kukurydzy na grys są wyższe, w zależności od regionu, o 20 - 40 zł/t w porównaniu ze "standardowym" ziarnem. Niestety z rynku dochodzą liczne informacje, że ziarno nie spełnia wymagań młynarskich. W części firm z myślą o późniejszej sprzedaży ziarna na te cele rolnicy kupowali specjalne odmiany charakteryzujące się dużą zawartością skrobi szklistej, o wysokiej gęstości i okrągłych ziarnikach (to cechy pożądane dla kukurydzy na grys). Tymczasem w skupach ziarno nie uzyskuje często takich parametrów. Dlaczego?

Być może wpływ na brak parametrów grysowych mogą mieć chłody wiosenne. Teoretycznie ziarna typu flint - czyli najbardziej przydatne do produkcji kukurydzy kaszkowej - są bardzie tolerancyjne na niskie temperatury. Niemniej w wielu gospodarstwach siewy ze względu na niskie wskazania słupków rtęci odbywały się nieco później. Tymczasem nawet kilkanaście dni różnicy podczas siewu mogło przyczyniać się do opóźnień w późniejszej wegetacji. Jednakże opóźnione siewy nie przyczyniły się raczej do słabszych parametrów ziarna w tak dużym stopniu.

Kukurydza na grys musi posiadać pełną dojrzałość fizjologiczną i niską wilgotność - ziarno powinno cechować się dużą objętością. Większy wpływ na pogorszenie parametrów jakościowych miała zapewne susza. Obserwujemy więc sytuację podobną, jak w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, gdzie warunki pogodowe mogły znacznie przyczynić się do obniżenia parametrów jakościowych.