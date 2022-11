Służba statystyczna francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste) zrewidowała swoje szacunki zbiorów buraków cukrowych w dół o około 980 000 ton do 31,94 mln ton.

Do wyniku z roku poprzedniego zabrakło, zatem 7,1 proc., a do średniej z lat 2017-2021 13,6 proc.

Jeszcze bardziej pesymistycznie oceniane są zbiory kukurydzy w 2022 roku.

Produkcja kukurydzy (bez nasiennej) szacowana jest na 10,74 mln ton, co oznacza spadek o 29,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Nie poprawiły się również oczekiwania, co do kukurydzy kiszonkowej, obecnie statystycy zakładają zbiory o 22,1 proc. niższe niż przed rokiem na poziomie 13,73 mln ton suchej masy.

Tegoroczny całkowi zbiory ziarna zbóż szacuje się na 60,55 mln ton, co byłoby o 10,5 proc. mniej niż w 2021 r. i o 7,6 proc. mniej niż średnia wieloletnia. W szczególności produkcja zbóż jarych była znaczne mniejsza.

Z obszaru upraw powiększonego o 95 tys. ha zebrano łącznie 15,24 mln ton zbóż jarych; to o 25,4 proc. mniej niż przed rokiem. Długookresowa średnia była o 19,6 proc. większa.

Według statystyk wyprodukowano 45,31 mln ton zboża ozimego, co oznacza, że ​​do poziomu z 2021 roku zabrakło 4,1 proc., a do średniej wieloletniej o 2,7 proc.