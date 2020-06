Webinar: Poznaj jesienne nowości od firmy Bayer

Już w czwartek, czyli 2 lipca odbędzie się kolejne nasze webinarium. Tym razem spotkamy się z firmą Bayer. Będziemy rozmawiać o nowościach przygotowanych przez firmę na nadchodzący sezon ozimin.

Co roku firma Bayer wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania, które pomagają promować zrównoważone rolnictwo. Nowe produkty są także odpowiedzią na coraz bardziej restrykcyjne wymagania względem ochrony roślin.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat nowości przygotowanych przez firmę na nadchodzący sezon ozimin?

Zapraszamy w czwartek na godzinę 19.00. Odbędzie się wtedy godzinny webinar on-line ze specjalistami z firmy Bayer.

Spotkanie poprowadzą trzej eksperci:

· Marcin Liszewski, specjalista ds. doświadczeń, – przedstawi szczegółowo dwie nowe, wysokoplenne odmiany hybrydowe rzepaku ozimego marki DEKALB. Będą to: DK Excited i DK Exima.

· Następnie Dorota Muszyńska, zarządzająca uprawą rzepak, omówi dwie zaprawy nasienne: Scenic Gold – chroniącą rzepak przed chorobami grzybowymi oraz innowacyjną zaprawę – Buteo Start -, opartą o zupełnie nową substancję czynną: flupyradifuron, chroniącą rzepak przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju.

· W końcowej części webinarium, przejdziemy do nowości w segmencie herbicydów zbożowych. Dariusz Szymański, menedżer ds. zbóż, przedstawi najnowszy produkt dostępny w ofercie firmy, jakim jest Bacara Trio 516 SC. Ten trójskładnikowy herbicyd przeznaczony jest do jesiennego zwalczania chwastów jedno – i dwuliściennych. Szczególnie rekomendowany jest jako efektywne narzędzie w walce i zapobieganiu powstawania odporności chwastów na dostępne na rynku substancje czynne herbicydów.

Co istotne na webinarium nie musisz się rejestrować. Wystarczy, że w czwartek o godzinie 19.00 usiądziesz wygodnie w fotelu i wejdziesz na naszą stronę farmer.pl. Podczas spotkania będziesz miał możliwość zadawania pytań na czacie eksperckim. Jeśli już dziś wiesz o co chcesz zapytać ekspertów, prześlij swoje pytania na naszą skrzynkę mailową: portal@farmer.pl, a my przekażemy je naszym prelegentom.

Bądź na bieżąco z tematami agro! Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.